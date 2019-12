Poker d'assi per la Ferrari di Risi alla 24h di Daytona

Alla 24h di Daytona sarà presente anche Risi Competizione, che ha confermato l'iscrizione al primo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 previsto per il weekend del 23-26 gennaio.

La squadra di Houston, che farà anche i test "Roar" del 3-5 gennaio, schiera la sua Ferrari 488 #62 in Classe GTLM affidandola al trio che l'aveva portata al successo qualche mese fa alla Petit Le Mans, ossia James Calado, Alessandro Pier Guidi e Daniel Serra, ai quali si aggiunge anche Davide Rigon.

"Torneremo in azione alla 24h di Daytona e ai relativi test di inizio gennaio perché è una delle gare più importanti del calendario - ha dichiarato il proprietario Giuseppe Risi - Dovremo farci trovare pronti per una sfida che sarà molto impegnativa contro rivali agguerriti. Corriamo sempre per vincere e dopo il successo alla Petit Le Mans vogliamo cominciare bene il 2020".

Calado e Serra si occuperanno della messa a punto della Rossa nella "Roar Before the 24", mentre non ci sono state indicazioni sui prossimi impegni della Risi Competizione, che sta comunque valutando cosa fare il prossimo anno.