Megennis approda in IMSA per correre con la Lexus

La Vasser Sullivan ha raggiunto un accordo con Robert Megennis per correre in IMSA nella stagione 2021.

Il giovane pilota statunitense, principalmente impegnato in Indy Lights, salirà a bordo della Lexus RC F #12 per le gare di Endurance Cup con Zach Veach e Frankie Montecalvo, a cominciare dalla 24h di Daytona di fine gennaio.

"Sono entusiasta di partecipare al progetto di Vasser Sullivan con la Lexus in IMSA Endurance Cup - ha dichiarato Megennis - Dopo le mie prime esperienze nelle gare endurance del 2020, tra ELMS ed Intercontinental GT Challenge, non vedo l'ora di mostrare cosa posso fare anche nell'IMSA e in alcune delle più grandi e competitive gare di endurance al mondo".

"Ci sarà molto da imparare, ma sono sicuro che avrò intorno a me le persone giuste per andare a vincere alcuni eventi. Sono grato a tutto il team Vasser Sullivan per avermi dato questa opportunità".

Jimmy Vasser e James Sullivan hanno aggiunto in coro: "Abbiamo osservato Robert molto da vicino durante tutta Indy Lights e alla 8h di Indianapolis. Era la persona giusta per il nostro team per le gare endurance e siamo entusiasti di averlo nella nostra formazione. Non vediamo l'ora di lavorare con lui in questa stagione".