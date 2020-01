La JDC Miller conferma Vautier sulla Cadillac per Daytona

Tristan Vautier completa la line-up della JDC-Miller MotorSports per la 24h di Daytona, primo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship fissato per il weekend del 24-26 gennaio.

Il francese era già stato nel team lo scorso anno sulla Cadillac DPi-V.R. #85 e si è guadagnato la riconferma dopo i test Roar andati in scena in Florida ad inizio anno.

I suoi compagni di squadra per la prima gara endurance della stagione saranno Juan Piedrahita, Matheus Leist e Chris Miller.

"Sono entusiasta di tornare in JDC-Miller Motorsports e Cadillac Racing per quella che sarà l'ottava 24h di Daytona per me - ha dichiarato Vautier - Voglio ringraziare il team per aver continuato a credere in me. Nel 2019 abbiamo raggiunto buoni risultati e credo che il 2020 ci vedrà iniziare da una posizione migliore, possiamo puntare ad obiettivi più alti. Ho già corso con Juan e Chris l'anno scorso e ho conosciuto Matheus ai test Roar, siamo quattro piloti che cercano le stesse cose sulla macchina e ognuno è stato forte nei giri che ha fatto, per cui penso che la line-up sia competitiva e ci possa dare un buon risultato".

John Church, proprietario della JDC, ha aggiunto: "Siamo felicissimi di avere nuovamente Tristan sulla macchina #85 con Juan, Matheus e Chris a Daytona per la 24h 2020. Chiaramente lo conosciamo da tempo e sappiamo quanto sia forte, è stato grande vedere i tempi di tutti e quattro alla Roar, sembrava corressero assieme da tanto, il che è positivo".

