BMW presenterà la M LMDh il 6 giugno, ecco la prima immagine

La BMW M Motorsport presenterà a tutti per la primissima volta la sua LMDh lunedì 6 giugno.

La Casa bavarese è da tempo al lavoro sul suo prototipo con cui tornerà a gareggiare nei principali eventi endurance di tutto il mondo il prossimo anno.

Scelto il telaio Dallara, toccherà al Team RLL portare all'esordio alla 24h di Daytona 2023 la vettura nella nuova Classe GTP dell'IMSA SportsCar Championship, mentre più avanti la vedremo in azione anche nel FIA World Endurance Championship.

La BMW M LMDh, nome in codice provvisorio datole dal Costruttore tedesco, per ora si sa che monterà un motore Turbo 4 litri V8 derivato da quello utilizzato sulla RS 5 DTM fino al 2020 e una prima immagine è stata pubblicata sui canali ufficiali.

Non si tratta più del bozzetto al computer che già avevamo potuto vedere tempo addietro, bensì di una foto in controluce che mostra le prime linee del mezzo e anche come appariranno i fanali anteriori.

"Date una prima occhiata il 6 giugno alla BMW M LMDh!", è la frase di accompagnamento alla foto; dunque appuntamento a lunedì prossimo per saperne di più sulla vettura che andrà ad incrociare le armi con le rivali di categoria già annunciate, come Porsche, Acura, Cadillac, Alpine e Lamborghini quando saranno pronte, oltre alle Hypercar di Toyota, Glickenhaus, Ferrari, Peugeot e ByKolles-Vanwall.