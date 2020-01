Kobayashi domina con la Cadillac le ultime Libere a Daytona

Ultimissimo giorno di prove per i piloti IMSA impegnati nel primo round stagionale, con Kamui Kobayashi che centra il miglior crono nelle Prove Libere 4 che hanno permesso per un'ora a tutti di affinare gli ultimi dettagli prima della partenza della 24h, prevista per domani.

Il giapponese della Wayne Taylor Racing ha portato la Cadillac griffata Konica Minolta al comando fin da subito con il tempo di 1'35"340, tirandosi dietro le altre DPi V-R "sorelle" della categoria principale.

Helio Castroneves è però riuscito a portarsi in seconda posizione a circa metà prove con la Acura #7 del Team Penske, seppur con un ritardo di 0"393 dal "Koba", mentre dietro di lui ci sono appunto le altre Cadillac condotte da Sébastien Bourdais (Mustang Sampling Racing / JDC-Miller MotorSports), Mike Conway (Action Express Racing-Whelen Engineering) e Chris Miller (JDC).

Il risultato di Castroneves va preso in considerazione particolarmente, dato che la sua monoposto è stata messa a nuovo dopo il botto di cui Ricky Taylor era stato protagonista ieri in qualifica.

Non hanno invece brillato le Mazda del Team Joest, accusando ritardi pesanti oltre il secondo e mezzo; Tristan Nunez conclude sesto e Harry Tincknell settimo, mentre va peggio a Dane Cameron con la Acura #6, solamente decimo e dietro anche alle LMP2.

In questa categoria svetta la Oreca 07 #8 della Tower Motorsport by Starworks condotta da Nicolas Lapierre in 1'37"230. Il francese batte per un soffio quella di Gabriel Aubry (PR1 Mathiasen Motorsports) guadagnando anche l'ottavo e nono posto assoluto rispettivamente.

In GTLM il primato va alla nuova Chevrolet Corvette C8.R di Antonio Garcia, autore dell'1'42"962 che lo tiene ampiamente davanti al poleman di ieri, Nick Tandy, armato della Porsche 911 RSR-19 #911 e al compagno di squadra di quest'ultimo, Laurens Vanthoor.

Bene ancora una volta la BMW, grazie al quarto tempo firmato da Bruno Spengler con la M8 del Team RLL, poi in classifica di categoria troviamo la seconda Corvette con sopra Tommy Milner e la BMW di John Edwards. Ancora sofferenza per la Ferrari 488 della Risi Competizione, dato che Davide Rigon è quasi a 2" dal leader della Classe.

In GTD svetta invece la Lamborghini Huracan della Grasser Racing affidata a Franck Perera in 1'46"308, seguita a poco più di un decimo dalla 488 GT3 Evo di Toni Vilander (Scuderia Corsa). Terza la Porsche #54 di Jeroen Bleekemolen, messa a posto dai ragazzi della Black Swan grazie al nuovo telaio rimediato dalla Wright Motorsports dopo il botto delle precedenti libere.

Si è rivista all'opera anche la Lamborghini Huracan #44 della GRT Magnus, dotata di nuovo cambio dopo il guasto di ieri.

Nell'arco dei 60' di prove non sono mancate comunque le interruzioni. La bandiera rossa è stata esposta due volte, prima per via di un testacoda in cui è incappato Mark Kvamme con la Lamborghini #47 alla "Bus Stop" fermandosi in traiettoria, poi per l'uscita di pista da parte della Oreca #38 preparata dalla Performance Tech Motorsports con sopra Don Yount, K.O. alla curva 6, ma senza grossi danni.