KCMG debutta alla 24 Ore di Daytona con una Porsche

Il team KCMG, già vincitore a Le Mans, farà il suo debutto alla 24 Ore di Daytona di questo mese schierando in pista un Porsche supportata dalla Casa nella nuova classe GT Daytona Pro che sostituisce la GT Le Mans.

Il team che si è imposto alla 24 Ore di Le Mans nel 2015 nella classe LMP2 schiererà una sola Posche 911 GT3 R con una formazione composta dal due volte campione IMSA Laurens Vanthoor, Patrick Pilet, Dennis Olsen ed Alexander Imperatori.

Il team KCGM, che ha sede ad Hong Kong, corre anche in Super Formula ed ha un forte legame con Porsche avendo già ricevuto supporto dalla Casa sia alle 24 Ore di Spa che del Nurburgring degli ultimi due anni. Con questo annuncio il team KCGM sarà la terza squadra a schierare una Porsche nella nuova classe GTD Pro insieme al Weather Tech Racing ed al Pfaff Motorsports.

#2 KCMG Porsche 911 GT3 R: Patrick Pilet, Dennis Olsen, Laurens Vanthoor, Alexandre Imperatori Photo by: KCMG Team

Il fondatore del team, Paul Ip, ha dichiarato: "È un momento molto emozionante vedere la squadra che si prepara ad affrontare la Rolex 24 at Daytona per la prima volta. Dopo la nostra precedente vittoria a Le Mans, e le partecipazioni al Nurburgring ed a Spa, siamo sicuri che un buon risultato qui sia possibile ed è fantastico avere ancora una volta la Porsche a bordo con noi”.

"La line-up è una fantastica combinazione di piloti che hanno tutti gareggiato per KCMG in passato e sono pronti a far parte del primo programma del team in questa gara storica".

Il team manager di KCMG, Matt Howson, che faceva parte della formazione di piloti quando la scuderia ha vinto la categoria LMP2 a Le Mans con una ORECA-Nissan 05, ha descritto la partecipazione a Daytona come un momento significativo nella storia della squadra.

"Siamo lieti di dare il bentornato a Patrick, Laurens, Dennis e Alex. Tutti loro hanno già corso con KCMG in precedenza. Abbiamo una fantastica formazione di piloti, che combina gioventù ed esperienza ed è in grado di lottare per la vittoria nella classe GTD Pro".

#2 KCMG Porsche 911 GT3 R: Patrick Pilet, Dennis Olsen, Laurens Vanthoor, Alexandre Imperatori 1 / 6 Foto di: KCMG Team #2 KCMG Porsche 911 GT3 R: Patrick Pilet, Dennis Olsen, Laurens Vanthoor, Alexandre Imperatori 2 / 6 Foto di: KCMG Team #2 KCMG Porsche 911 GT3 R: Patrick Pilet, Dennis Olsen, Laurens Vanthoor, Alexandre Imperatori 3 / 6 Foto di: KCMG Team #2 KCMG Porsche 911 GT3 R: Patrick Pilet, Dennis Olsen, Laurens Vanthoor, Alexandre Imperatori 4 / 6 Foto di: KCMG Team #2 KCMG Porsche 911 GT3 R: Patrick Pilet, Dennis Olsen, Laurens Vanthoor, Alexandre Imperatori 5 / 6 Foto di: KCMG Team #2 KCMG Porsche 911 GT3 R: Patrick Pilet, Dennis Olsen, Laurens Vanthoor, Alexandre Imperatori 6 / 6 Foto di: KCMG Team