Jarvis correrà la 24 Ore di Daytona con Era Motorsport nella LMP2

Oliver Jarvis, che non difende il suo titolo nel WeatherTech SportsCar Championship nella classe GTP, si unirà ai piloti titolari Dwight Merriman e Ryan Dalziel e al terzo pilota Christian Rasmussen a bordo dell'Oreca 07 di Era per la classica della Florida.

L'anno scorso Jarvis ha vinto la Rolex 24 condividendo l'Acura ARX-05 del Meyer Shank Racing con Tom Blomqvist, Simon Pagenaud ed Helio Castroneves, vincendo il titolo insieme a Blomqvist. Tuttavia, lui e MSR hanno preso strade diverse per il 2023, mentre Colin Braun ha firmato per affiancare Blomqvist per l'intera stagione 2023.

“Sono entusiasta di unirmi a Era Motorsport e di fare squadra con Dwight, Ryan e Christian per la 24 ore di Daytona", ha dichiarato Jarvis. “Penso che abbiamo un ottimo mix di esperienza e gioventù, che speriamo sia la combinazione vincente per ripetere la vittoria di Era nel 2021 e la mia successiva vittoria nel 2022".

"La LMP2 continua a essere estremamente competitiva, quindi sappiamo che per vincere sarà necessaria una gara impeccabile, un forte lavoro di squadra e un pizzico di fortuna! Non vedo l'ora di arrivare in Florida a gennaio e iniziare a lavorare con la squadra per ottenere questa vittoria".

#18 Era Motorsport Oreca LMP2 07: Kyle Tilley, Ryan Dalziel, Paul-Loup Chatin, Dwight Merriman Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

L'accordo di Jarvis con Era riguarda solo la Rolex 24, anche se il pilota britannico ha dichiarato di essere aperto a un accordo per disputare tutte e quattro le gare della Michelin Endurance Cup nel calendario IMSA, oltre ai suoi impegni nel FIA World Endurance Championship per United Autosports.

Rasmussen, vincitore di una gara di Indy Lights, parteciperà a tutte e quattro le gare di enduro con Era, dopo aver debuttato per il team nel finale di stagione della Petit Le Mans dello scorso anno, sostituendo di fatto il proprietario del team Kyle Tilley.

"Sono entusiasta di vedere cosa riuscirà a fare la squadra per la stagione 2023, soprattutto dopo aver sfiorato la vittoria del campionato nel 2022", ha commentato Tilley. "Ci sono sicuramente delle questioni in sospeso.

"Con la rinascita delle corse di auto sportive professionali grazie a GTP e LMDh, siamo grati di essere stati invitati dall'IMSA a far parte della griglia di partenza. Con l'aggiunta di Oliver, credo che potremo lottare per la vittoria a Daytona".