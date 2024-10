IMSA | Yelloly-Van Der Zande in Acura MSR, tornano Blomqvist-Braun

Acura e Meyer Shank Racing hanno annunciato la formazione di piloti per la stagione 2025 dell'IMSA SportsCar Championship.

Come si vociferava ormai da qualche settimana, i nuovi volti saranno Nick Yelloly, appena separatosi da BMW, e Renger Van Der Zande, che ha lasciato Cadillac Racing conquistando la vittoria sabato scorso alla Petit Le Mans.

I rientranti Tom Blomqvist e Colin Braun saranno invece gli altri due portacolori della nuovissima Acura MSR, nome con cui è stata ribattezzata la compagine americana che si occuperà delle due ARX-06 LMDh iscritte alla Classe GTP del prossimo anno, che scenderanno in pista per la prima volta in occasione dei test collettivi di Daytona che si svolgeranno tra qualche settimana.

#60 Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

"Non vediamo l'ora di tornare al lavoro nell'IMSA e siamo entusiasti di ampliare il nostro rapporto con HRC e Acura per correre con due GTP il prossimo anno - ha dichiarato Mike Shank, co-proprietario dell'Acura Meyer Shank Racing - Il fatto di rimettere Tom e Colin al posto di guida era semplicemente sensato".

"I due hanno disputato una stagione incredibile nel 2023 e credo che questo sia solo l'inizio di quello che possono fare insieme. Inoltre, con l'aggiunta di Renger e Nick, entrambi hanno una vasta esperienza nei prototipi e hanno dimostrato molta forza nelle ultime stagioni, quindi penso che saranno una grande risorsa per la squadra".

David Salters, Presidente di Honda Racing Corporation USA: "Sono molto entusiasta di questa nuova collaborazione con Meyer Shank Racing e HRC e dei quattro piloti che abbiamo finora portato a bordo del programma. Colin, Nick, Renger e Tom sono in grado di lavorare con i nostri ingegneri per sviluppare la vettura da corsa, oltre ad avere una grande concentrazione e un grande cuore nel lottare per la vittoria con la ARX-06".

"Le corse ai massimi livelli dei prototipi sono uno sport tecnico, ma soprattutto uno sport di squadra. Colin, Nick, Renger e Tom sono piloti di livello mondiale che ci porteranno avanti come una squadra".

"Siamo chiari e umili nei nostri obiettivi, poiché stiamo correndo all'apice contro concorrenti di livello mondiale che rispettiamo enormemente. Abbiamo un sacco di lavoro davanti a noi e ci sosterremo a vicenda e spingeremo al massimo insieme, ricordandoci di divertirci un po' !"

#60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Colin Braun, Tom Blomqvist, Helio Castroneves #10: Konica Minolta Acura ARX-06, Acura ARX-06, GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Louis Deletraz Foto di: Richard Dole / Motorsport Images

I nuovi arrivati sono già molto carichi, come sottolinea subito Yelloly: "Sono davvero entusiasta di unirmi al progetto Acura MSR / HRC. Da quanto ho visto nel paddock, le auto sono state molto competitive, quindi non vedo l'ora di vedere come sarà".

"MSR è naturalmente una grande squadra corse. Ho potuto constatare la loro competitività quando ho gareggiato contro di loro nel 2023. Ed è fantastico vedere che stanno facendo passi da gigante anche sul versante IndyCar".

Van Der Zande aggiunge: "Sono entusiasta di entrare a far parte di un nuovo team e di un nuovo marchio. Voglio ringraziare Mike Shank, Jim Meyer e tutti quelli dell'HRC per avermi dato questa opportunità, ma devo anche ringraziare la Cadillac per tutto quello che ha fatto per me negli ultimi sette anni. Cadillac e Chip Ganassi Racing sono diventati la mia famiglia".

"Anche se è stato difficile per me andarmene, è arrivato il momento di affrontare un nuovo capitolo. Negli ultimi sei anni ho gareggiato contro Acura, che è sempre stata una rivale agguerrita. Sono entusiasta di essere ora al loro fianco e di poter attingere alle loro risorse per vedere cosa riusciremo a fare insieme al volante nella prossima stagione".

Poi ci sono i graditi ritorni, come quello di Braun: "Non vedo l'ora di riunirmi a Mike, Jim, Tom e a tutto il team MSR. La nostra stagione 2023 è stata incredibile e sono sicuro che saremo di nuovo in forma quando inizieremo il 2025. Tornare insieme a tutte le persone meravigliose e laboriose di Acura/HRC è motivante".

"Si impegnano al massimo in questo programma e hanno un impatto positivo sulle nostre prestazioni, per non parlare del fatto che è divertente lavorare con loro! È come rimettere insieme il gruppo e non vedo l'ora di riprendere da dove abbiamo lasciato".

Blomqvist chiosa: "Sono felice di poter tornare a casa in IMSA con MSR. Questo team è come una famiglia per me e abbiamo raggiunto molti risultati insieme con i prototipi. Credo che l'anno prossimo saremo più forti e migliori del 2023 e con Colin al mio fianco siamo una realtà conosciuta e ci aspettiamo di vincere le gare fin dall'inizio".

"Il team e HRC hanno profuso uno sforzo monumentale nel programma e sono davvero entusiasta di iniziare. Abbiamo tutti gli strumenti per avere successo e sappiamo che insieme possiamo fare molto di più".