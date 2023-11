IMSA | Westbrook firma con JDC-Miller per correre con la Porsche

Richard Westbrook ha firmato un accordo con la JDC-Miller MotorSports per correre con la Porsche 963 nell'IMSA SportsCar Championship 2024.

L'esperto britannico andrà ad affiancare Tijmen Van Der Helm a bordo della LMDh #5 che verrà iscritta nuovamente in Classe GTP dalla squadra del Minnesota, con Phil Hanson che sarà terzo pilota per le gare di Endurance Cup come già annunciato da alcune settimane, mentre Ben Keating sarà loro compagno in occasione della 24h di Daytona.

La firma di Westbrook riporta quindi il 48enne nella compagine americana dopo una stagione trascorsa nel FIA World Endurance Championship con la Cadillac Racing. Da General Motors avevano detto di essere propensi a confermare l'equipaggio della V-Series.R #2 nel Mondiale, ma a questo punto si attendono gli annunci ufficiali dalla Casa americana, con il team Chip Ganassi Racing che nel frattempo ha salutato e ringraziato Westbrook.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #5 JDC Miller MotorSports Porsche 963: Tijmen van der Helm, Mike Rockenfeller, Jenson Button

"Siamo molto soddisfatti della nostra stagione 2023 con la Porsche 963 in Classe GTP, tutti noi abbiamo acquisito un'enorme quantità di conoscenze - ha dichiarato John Church, Responsabile di JDC-Miller MotorSports - Per il 2024, avremo un equilibrio tra giovani ed esperti, ma soprattutto, tutti i nostri piloti avranno una vasta esperienza di prototipi nell'IMSA".

"Questa formazione di piloti, insieme al supporto di Porsche Motorsports North America, ci metterà nella posizione di poter competere per la vittoria".