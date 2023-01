IMSA | Wayne Taylor Racing presenta la livrea Acura LMDh 2023

Carica lettore audio

Anche la Wayne Taylor Racing ha presentato la livrea della sua Acura con cui correrà in IMSA SportsCar Championship per il 2023.

Fresca di annuncio della collaborazione con Andretti Autosport, la squadra di Wayne Taylor si appresta a far esordire la nuova ARX-06 LMDh alla 24h di Daytona per dare l'assalto alla Classe GTP.

La vettura #10 che guideranno Ricky Taylor e Filipe Albuquerque per tutto l'anno, con Louis Delétraz che si aggiungerà per le gare Endurance e Brendon Hartley per quella d'apertura in Florida, sarà come sempre riconoscibile dal nero e blu.

Stavolta lo schema è invertito rispetto alla Acura DPi del 2022, con il blu che appare sulla parte anteriore e sfuma lungo le fiancate lasciando spazio al nero del posteriore. Per il nono anno di fila c'è anche lo sponsor Konica Minolta, mentre sulla presa d'aria del cofano motore c'è la novità di una foglia verde, il cui rametto è una presa di corrente; idea che simboleggia l'elettrificazione verso cui il marchio americano di Honda sta tendendo.

"La nostra collaborazione con Andretti Autosport è un modo fantastico per dare il via alla nuova stagione e alla nuova era delle gare GTP", ha dichiarato Wayne Taylor, sei volte vincitore della storica 24 ore in Florida.

"È emozionante vedere la nostra livrea nera e blu accentuare le nuove linee dell'Acura ARX-06 ibrida. Da quando la nostra collaborazione con Konica Minolta è iniziata nel 2014, il nostro team è diventato ben noto ai fan e ai piloti per la nostra livrea nera e blu".

"Il nero è sempre stato un colore che incute timore in pista, soprattutto quando ti arriva alle spalle negli specchietti. Si preannuncia una grande gara!".

Michael Mathé, responsabile vendite e marketing di Konica Minolta, ha aggiunto: "La nostra collaborazioen con Wayne Taylor Racing è vicina e cara al mio cuore, e insieme ad Acura abbiamo sinergie molto forti, con culture, desideri e obiettivi simili, il più importante dei quali è il nostro impegno per la sostenibilità e la riduzione dell'impronta di carbonio".

"La scelta dell'ibrido è qualcosa che volevamo fare da tempo e siamo orgogliosi di essere leader nel rendere la serie più rispettosa dell'ambiente".