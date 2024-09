IMSA | Vilander torna in azione con la Ferrari di DragonSpeed

C'è Toni Vilander nell'equipaggio che guiderà la Ferrari di DragonSpeed per le prossime due gare dell'IMSA SportsCar Championship.

La squadra americana aveva annunciato l'acquisto di una 296 GT3 e il passaggio alla Classe GTD per la 6h di Indianapolis e la Petit Le Mans che si svolgeranno a settembre e ottobre come ultimi round dell'Endurance Cup.

Henrik Hedman, primo pilota confermato da tempo al volante della vettura di Maranello, potrà contare sull'esperienza del finlandese, che oltre ad essere ambasciatore del Cavallino Rampante è anche il suo coach personale, mentre il terzo membro della formazione #56 sarà Rasmus Lindh.

#81 DragonSpeed USA, Ferrari 296 GT3 Foto di: DragonSpeed

"A dir la verità, non so se me ne sono mai andato, ma sono molto felice di tornare a correre in GT e IMSA con DragonSpeed. È passato molto tempo dall'ultima volta che sono salito su un'auto da corsa, l'ho fatto occasionalmente nelle ultime stagioni, ma sento di essere in buona forma per correre", commenta Vilander.

"Non conosco la pista di Indianapolis, ma dato che prima c'è il weekend di gara del Ferrari Challenge, il piano è di fare qualche giro e poi essere pronto per la settimana di gara IMSA. Ho alcune informazioni, lo sto valutando in modo realistico, ma ogni volta che indosso il casco voglio fare bene".

"Conosco da tempo Henrik e il team principal, Elton Julian. Credo che la squadra rappresenti al meglio il mondo delle corse: in pista con serietà, trovando il modo di lavorare per avere le migliori soluzioni e le migliori prestazioni, ma anche di godersi la vita".

Lindh ha invece già corso per DragonSpeed in LMP2 a Sebring e Watkins Glen, ma è al debutto in GTD: "Non vedo l'ora di affrontare questa nuova ed entusiasmante sfida, con una nuova vettura e nelle gare GT! Ovviamente farlo insieme a DragonSpeed è fantastico, visto che corro con la squadra dall'inizio dell'anno. Grazie per questa opportunità".