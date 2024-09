IMSA | Verifiche più severe, Porsche e Acura prime penalizzate

Porsche e Acura sono le prime vetture a subire una penalizzazione in seguito alle verifiche tecniche più approfondite che l'IMSA SportsCar Championship ha inaugurato al termine della 6h di Indianapolis.

Concluso il penultimo evento dell'Endurance Cup 2024, i vertici della serie americana avevano annunciato che da qui a fine stagione sarebbero stati organizzati controlli molto più rigorosi per vetture selezionate di volta in volta, tramite un processo che prevede scansione 3D completa della carrozzeria di ogni modello per verificare che le dimensioni siano accurate, più analisi di trasmissione, braccetti e di tutte le componenti soggette ad omologazione.

L'iniziativa è stata promossa da Eric Haverson (Direttore di conformità e verifiche), Simon Hodgson (Vice Presidente delle competizioni IMSA) e Matt Kurdock (Direttore Tecnico), che al termine della 'Battle on the Bricks' hanno sequestrato in Parco Chiuso ben sei prototipi LMDh della Classe GTP.

Mentre per la BMW #24 del Team RLL - vincitrice dell'evento davanti alla gemella #25 - Cadillac #01, Lamborghini SC63 e per le Porsche private di Proton Competition #5 e JDC-Miller Motorsports #85 tutto è filato liscio, sulla Porsche #6 ufficiale del Team Penske e sulla Acura #40 della WTR-Andretti le ispezioni hanno ravvisato delle infrazioni alle conformità tecniche.

#6 Team Penske Motorsport Porsche 963: Nick Tandy, Mathieu Jaminet Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Nello specifico, sulla 963 di Mathieu Jaminet/Nick Tandy che si era piazzata al terzo posto, non sono state accettate modifiche ai cablaggi e al telaio in quanto non conformi all'omologazione, mentre la ARX-06 che Jordan Taylor/Louis Deletraz avevano portato in Top5 montava un condotto di raffreddamento dei freni non conforme all'originale approvato.

Per entrambe, oltre allo spostamento in fondo al gruppo della categoria, è arrivata anche una multa di $10.000 e sul podio sale così la Porsche #85 di Hanson/Westbrook (JDC-Miller), con la Acura #10 e la Porsche #5 che guadagnano la Top5 davanti a Cadillac #01 e Porsche #7, con lotta per il titolo che si deciderà alla Petit Le Mans di Road Atlanta ad ottobre.

IMSA - Penalità Porsche

IMSA - Penalità Acura