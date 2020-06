IMSA: una Ferrari sempre più americana per la WeatherTech Racing

La WeatherTech Racing si presenterà alla ripartenza dell'IMSA con una livrea... patriottica!

Il 4 luglio 2020 non sarà solamente il festeggiamento classico dell'Indipendenza per gli Stati Uniti, ma anche il ritorno alle corse per gli appassionati delle gare endurance con il round di Daytona.

La squadra a stelle e strisce ha pensato una colorazione leggermente differente dal solito per la sua Ferrari 488 Evo, mantenendo il classico bianco di sfondo e le righe blu, ma sostituendo quelle argento con il rosso che va a riprendere le tonalità della bandiera americana.

Cooper MacNeil e Toni Vilander condurranno la loro vettura del Cavallino Rampante #63 sul tracciato della Florida, dove il pubblico non sarà però presente sulle tribune.

"Vogliamo festeggiare il ritorno alle attività dell'IMSA con una colorazione diversa per la nostra Ferrari - ha commentato MacNeil - WeatherTech è anche sponsor della gara e voleva dare ancor più risalto alla cosa con un look nuovo per la 488 Evo rispetto all'ultima volta che eravamo scesi in pista qui a gennaio per la 24h".