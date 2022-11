IMSA | Una Aston Martin di TGM e TF Sport alla 24h di Daytona

Carica lettore audio

TF Sport e Team TGM hanno raggiunto l'accordo per collaborare nella preparazione di una Aston Martin per prendere parte alla 24h di Daytona, primo evento della stagione 2023 dell'IMSA Sportscar Championship che si terrà il prossimo gennaio.

Le due squadre saranno in azione in Florida, con quella britannica che si occuperà della messa a punto della Vantage GT3 #64 iscritta alla Classe GTD, mentre TGM fornirà i piloti, con il team principal Ted Giovanis che condividerà il volante con Hugh Plumb, Matt Plumb ed Owen Trinkler.

Il primo impegno per la formazione saranno i test collettivi 'Roar Before the 24' che avranno luogo il 20-22 gennaio, mentre la settimana seguente è quella della gara, che scatterà quando in Italia sarà la sera di sabato 28.

#64 Team TGM-TF Sport, Aston Martin Vantage GT3: Ted Giovanis, Hugh Plumb, Matt Plumb, Owen Trinkler Photo by: TF Sport

"Siamo davvero entusiasti di collaborare con il Team TGM alla 24h di Daytona - ha dichiarato Tom Ferrier, amministratore delegato di TF Sport - È un evento fantastico e speriamo che la nostra conoscenza della Aston Martin possa aiutarli a ottenere un grande risultato e a godersi il passaggio a un marchio fantastico!".

Ted Giovanis, proprietario del Team TGM, ha aggiunto: "Dopo averci riflettuto a lungo e aver fatto i dovuti calcoli, abbiamo ritenuto che TF Sport e Aston Martin ci offrissero la migliore opportunità di salire sul podio nel 2023".

"Sebbene l'Aston Martin sia nuova per il Team TGM, è ovviamente un'auto che è stata sviluppata molto bene e che ha avuto successo nella sua categoria. TF Sport è stata ai vertici con Aston Martin e non potremmo essere più lieti di averli con noi per Daytona".