IMSA | Un finale a più volti per Lamborghini: "Segnali buoni"

Schierandosi per l'evento di 10 ore, da un giorno all'altro, il team ha trovato subito delle difficoltà nel domare la superficie della pista altamente accidentata. Tuttavia, Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean non si sono tirati indietro un secondo, lavorando duramente durante le sessioni per migliorare l'assetto della vettura.

Dopo una partenza regolare, il team è rimasto nel gruppo nelle fasi iniziali, con Caldarelli e Grosjean al volante nei due stint iniziali. Purtroppo, Cairoli è stato colpito da dietro a metà gara, al termine di una corsa altrettanto positiva.

L'incidente ha richiesto una lunga sosta ai box per le riparazioni. Nonostante la perdita di quattro giri, tra cui una penalità inflitta per un'infrazione ai box, il trio #63 ha avuto un ritmo sempre più competitivo man mano che la gara procedeva nella notte.



Anche se non è stato possibile puntare alla Top5, Cairoli, Caldarelli e Grosjean sono riusciti a guadagnare terreno sulle vetture che li precedevano e lo svizzero alla fine ha fatto segnare il giro più veloce dimostrando un grande potenziale. Nonostante un problema nei minuti finali, la SC63 è riuscita a tagliare il traguardo ottava nella Classe GTP.



Mentre la stagione americana volge al termine con buone promesse e lavoro da fare in vista del futuro, la Lamborghini Iron Lynx guarda all'ultimo round del FIA World Endurance Championship che avrà luogo al Bahrain International Circuit.

#63: Lamborghini Iron Lynx, Lamborghini SC63, GTP: Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean pit stop Foto di: Michael L. Levitt / Motorsport Images

"Questo fine settimana ha avuto sicuramente le sue sfide. Eravamo consapevoli che questo tipo di pista probabilmente non si sarebbe adattato completamente alla nostra auto. Tuttavia, abbiamo lavorato per massimizzare tutto ciò che avevamo, e Matteo, Andrea e Romain hanno ancora una volta affrontato la gara e guidato in modo impressionante", ha ammesso il Direttore delle operazioni in pista di Iron Lynx, Emmanuel Esnault.

"Purtroppo ci sono cose che non possiamo controllare e il contatto ne è stato un esempio lampante, ma abbiamo dimostrato di essere competitivi e la macchina ha funzionato bene per quasi tutto il giorno. Ora dobbiamo continuare a lavorare su tutti gli aspetti per concludere l'anno nel migliore dei modi in Bahrain".

Sul fronte piloti, Cairoli aggiunge: "È stato un fine settimana un po' complicato e il fatto di non aver avuto molto tempo per guidare prima della gara non mi ha reso la vita più facile. Siamo comunque riusciti a fare passi avanti e questo è sicuramente un segnale positivo per il futuro. Voglio ringraziare tutta Lamborghini Iron Lynx per questa stagione e ora cerchiamo di migliorare ancora per la prossima!".

Caldarelli gli fa eco: "Non è stato il miglior weekend per noi. Dopo il tramonto, abbiamo improvvisamente trovato più ritmo e stavamo andando abbastanza bene. Purtroppo, prima di allora, abbiamo perso dei giri a causa di alcuni problemi e non siamo riusciti a recuperarli. È un peccato perché in serata la macchina era molto buona. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Questa non era la pista migliore per noi in termini di layout e abbiamo faticato molto durante la giornata, ma abbiamo ottenuto dei buoni dati su cui lavorare e prepararci per il prossimo anno".

Grosjean chiosa: "È stata un'esperienza fantastica lavorare con Lamborghini Iron Lynx in GTP quest'anno e abbiamo imparato molto. Oggi è stata una giornata un po' difficile per noi, senza neutralizzazioni per rientrare nei giri di testa e con un problema meccanico alla fine, ma possiamo anche essere orgogliosi di aver fatto il giro più veloce della gara in condizioni normali. Questo dimostra che la vettura ha un grande potenziale e speriamo di poterlo sfruttare per il prossimo anno".