Ultime notizie
IMSA 24h di Daytona

IMSA | Ufficiali i risultati della 24h di Daytona dopo le ulteriori verifiche tecniche

Ad un paio di settimane dalla prima gara della stagione 2026 sono stati confermati i piazzamenti a podio anche delle altre vetture che erano rimaste sotto la lente d'ingrandimento per analisi più approfondite: ecco i risultati completi.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
#43 Inter Europol Competition ORECA LMP2 07: Jeremy Clarke, Tom Dillmann, Bijoy Garg, Antonio Felix da Costa

#43 Inter Europol Competition ORECA LMP2 07: Jeremy Clarke, Tom Dillmann, Bijoy Garg, Antonio Felix da Costa

Foto di: Jake Galstad

I risultati della 24h di Daytona 2026 sono finalmente stati ufficializzati dal Dipartimento Tecnico dell'IMSA SportsCar Championship, che ha completato tutte le verifiche sulle vetture selezionate.

Al termine della prima gara della stagione, disputata ormai un paio di settimane fa, le prime quattro auto classificate in ogni categoria erano state prelevate dal Parco Chiuso e portate al cospetto degli ufficiali di gara, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento ogni millimetro di ciascun mezzo.

Mentre erano stati giudicati regolari quelli dei vincitori delle varie Classi (Porsche-Penske #6 in GTP, Crowdstrike-APR #04 in LMP2, BMW-Paul Miller Racing #1 in GTD PRO e Mercedes-Winward #57 in GTD), era arrivata la comunicazione che ulteriori controlli erano necessari per tutte le altre macchine.

Nella giornata di venerdì 6 febbraio è finalmente arrivata la conferma che tutto era regolare anche per le ultime rimaste da valutare, per cui i risultati e le classifiche di campionato coi vari punteggi possono ora essere ritenuti ufficialmente validi.

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Evo: Tom Gamble, Casper Stevenson, Zacharie Robichon, Mattia Drudi, #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3 EVO: Robby Foley, Patrick Gallagher, Jake Walker, Jens Klingmann, #91 Trackhouse by TF Sport Corvette Z06 GT3.R: Ben Keating, Connor Zilisch, Scott McLaughlin, Shane van Gisbergen

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Evo: Tom Gamble, Casper Stevenson, Zacharie Robichon, Mattia Drudi, #96 Turner Motorsport BMW M4 GT3 EVO: Robby Foley, Patrick Gallagher, Jake Walker, Jens Klingmann, #91 Trackhouse by TF Sport Corvette Z06 GT3.R: Ben Keating, Connor Zilisch, Scott McLaughlin, Shane van Gisbergen

Foto di: Andreas Beil

"Dopo la 24h di Daytona, l'IMSA ha condotto approfondite ispezioni tecniche post-gara incentrate sulla tenuta dei componenti e sui relativi sistemi. Il lavoro è ora completato e i risultati ufficiali rimangono invariati rispetto all'ordine provvisorio”, si legge nella nota diramata dall'IMSA.

In dettaglio, vengono quindi confermati i podi in GTP per Cadillac-Action Express Racing #31 e BMW-Team WRT #24, e il quarto posto della Porsche-Penske #6.

In LMP2 i trofei se li portano a casa le due Oreca di Inter Europol Competition #43 e #343, con United Autosports #22 ai piedi del podio, così come Mercedes-75 Express #75 e Winward Racing #48 in GTD PRO seguite dalla Corvette #4.

Infine premiate in GTD le Aston Martin di Magnus Racing #44 e The Heart Of Racing #27, quarta la Corvette-13 Autosport #13.

IMSA - 24h di Daytona: Classifica Finale Ufficiale

