IMSA | Tom Blomqvist sulla Cadillac di AXR per l'Endurance 2024

La Cadillac piazza un gran bel colpo in ottica Endurance Cup per la stagione 2024 dell'IMSA SportsCar Championship assicurandosi il Campione Tom Blomqvist.

L'anglo-svedese ha infatti vinto titoli e gare con la Acura negli ultimi anni, ma dal prossimo sarà impegnato solamente con Meyer Shank Racing in IndyCar, dopo che la squadra ha interrotto il programma prototipi.

Ecco quindi aprirsi la porta di General Motors per il 29enne, che avrà la grande occasione di salire sulla V-Series.R #31 della Action Express Racing condividendo il volante con Pipo Derani e Jack Aitken, neovincitori del titolo assieme ad Alex Sims.

Quest'ultimo cambierà casacca, rimanendo sempre in famiglia GM, andando a gareggiare sulla nuovissima Chevrolet Corvette Z06 GT3.R della Pratt&Miller Motorsports per l'assalto alla categoria GTD PRO, per cui Aitken è stato promosso come pilota a tempo pieno del programma a Stelle e Strisce.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #31 Whelen Engineering Racing Cadillac V-LMDh Cadillac V- LMDh: Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken

"Dopo un'altra grande stagione con Meyer Shank Racing nell'IMSA, è un onore unirsi alla Action Express Racing e Cadillac per le gare endurance del 2024", ha dichiarato Blomqvist.

"È una serie di cui amo far parte e sono felice di tornarci ancora una volta. Poter tornare nella serie e cercare di difendere il mio titolo a Daytona è una motivazione enorme e non potrò mai ringraziare abbastanza MSR e Honda per avermi dato questa opportunità".

Gary Nelson, team manager di Action Express Racing, ha aggiunto: "Siamo entusiasti che Tom si unisca al nostro team per gli eventi endurance. Riteniamo che, grazie alla sua esperienza e recenti successi, sia perfetto per affiancare Jack e Pipo. Non vediamo l'ora di lavorare quest'inverno per essere pronti a partire quando arriveremo a Daytona".