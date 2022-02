IMSA | Svelate le prime immagini della Cadillac GTP

Carica lettore audio

Da quando l’IMSA ha introdotto la classe Daytona Prototype nel 2017 la Cadillac DPi-V.R ha conquistato 24 gare su 51 ottenendo tre titoli piloti e team.

Alla fine di questa stagione le vetture DPi diventeranno obsolete perché l’IMSA inaugurerà la categoria Gran Touring Prototype (nota fino a poco tempo fa come LMDh) e Cadillac ha annunciato già lo scorso agosto l’intenzione di correre sia in IMSA che nel WEC.

La Casa americana ha diffuso oggi le prime immagini di quello che sarà il design della nuova vettura, ma non ha fornito alcuna indicazione in merito al motore ibrido che sarà adottato sull’auto.

La Cadillac GTP sarà sviluppata sia da Cadillac Racing che da Dallara e da quanto visto oggi il design della vettura richiamerà quello già presente sulle auto di serie.

Cadillac Project GTP Photo by: Cadillac Communications

Chris Mikalauskas, lead exterior creative designer di Cadillac, ha dichiarato: "Combinerà artisticamente forma e funzione per influenzare lo sviluppo della prossima auto da corsa. Elementi del DNA del marchio Cadillac, come l'illuminazione verticale e le lame fluttuanti, saranno presenti".

Rory Harvey, vicepresidente di Cadillac, ha affermato: "Cadillac ha una lunga storia di successo, sia dentro che fuori la pista, che ha comportato una grande eccitazione per i nostri fan e clienti. Quell'eccitazione non è mai stata così evidente come l'anno scorso, quando abbiamo visto una domanda straordinaria per le V-Series Blackwings subito dopo la loro presentazione".

Anche se un tempo era considerato il marchio di lusso di GM, da oltre due decenni il brand Cadillac è stato associato alle performance, uno status che si è amplificato ulteriormente con la chiusura di Pontiac nel 2009 e con la riduzione della gamma Chevrolet ad una sola berlina, la Malibu. Al contrario, Cadillac offre attualmente le berline CT4 e CT5 declinate anche nei modelli V e V Blackwing "da pista".

Per vedere le forme definitive della Cadillac GTP si dovrà attendere sino a questa estate, mentre il debutto in pista avverrà il prossimo gennaio alla 24 Ore di Daytona.