IMSA | Storico trionfo per Lamborghini: "E' stata dura arrivarci"

Iron Lynx ha conquistato la sua prima vittoria negli Stati Uniti alla Petit Le Mans di fine stagione dell'IMSA Sportscar Championship nella Classe GTD PRO con Jordan Pepper, Mirko Bortolotti e Franck Perera al volante della Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 #19.

Gli implacabili e tortuosi quattro chilometri di Road Atlanta hanno ospitato l'annuale finale di stagione di 10 ore, con una griglia piena di 53 auto tra GTP, LMP2, GTD Pro e GTD. La gestione del traffico, la strategia e l'assenza di ammonizioni sono state come sempre fondamentali. Il terzetto di piloti, tutti con problemi di calendario l'ultima volta a Indianapolis, erano tutti pronti a correre fino a notte fonda.

Le prove libere hanno avuto un andamento altalenante per il team: a una bella partenza sono seguite sessioni modeste nella notte e fino al venerdì. Franck ha preso il volante per la breve sessione di qualifiche per determinare la griglia di partenza e ha piazzato la vettura al settimo posto in griglia.

#19 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Franck Perera, Jordan Pepper, Jordan Pepper, Mirko Bortolotti Foto di: Art Fleischmann

Ciascuna delle sessioni iniziali del trio di piloti è stata stellare. Franck ha guadagnato la quarta posizione grazie a un paio di neutralizzazioni, mentre Jordan è passato al comando e ha staccato l'Aston Martin #23, prima che Mirko consolidasse il vantaggio in circa mezzo minuto durante una sessione di prove libere.

L'azione è stata riportata sotto 'Caution' dopo quattro ore, quando il team era in testa e ha conquistato il massimo dei punti per l'IMSA Endurance Cup per quella sezione della gara. Da quel momento, la squadra è andato leggermente fuori strategia, con un vantaggio in termini di carburante rispetto ai concorrenti più vicini, ma a scapito della posizione in pista.

Franck è tornato al volante in quarta posizione mantenendola, prima di cedere il testimone a Mirko, che è riuscito a rientrare nel podio durante uno dei cicli di pitstop. La gara è stata pulita per tutta la parte centrale, quindi il tempo è stato recuperato in pista. Jordan è tornato al volante e ha ridotto notevolmente il distacco dalla Ferrari #62 che lo precedeva, che era fuori sequenza.

Pepper si è trovato alle spalle della #62 a tre ore dalla fine e ha effettuato una sosta leggermente anticipata per orientarsi maggiormente verso la stessa strategia della #62 e della Aston #23. Una mossa che ha dato i suoi frutti, visto che si è portato in seconda posizione a 2h40' dalla fine. La vettura che precedeva in quel momento era la Corvette #3, che ha dovuto effettuare una sosta supplementare più breve.

#19 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Franck Perera, Jordan Pepper, Jordan Pepper Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Con la leadership alle 8 ore, il team si è aggiudicato ancora una volta i punti per l'Endurance Cup. Durante le penultime soste, tutte le auto davanti hanno adottato una strategia simile che ha riportato la #19 in testa con Perera a bordo dell'auto con un piccolo vantaggio sulla #62.

Nel corso delle ultime due ore, la battaglia per la vittoria è stata tra la #19 e la #62, separate da pochi secondi. C'è stata una neutralizzazione a poco meno di un'ora dalla fine, ma fortunatamente la #19 è rientrata ai box poco prima della chiusura della pit-lane, lasciando il team in testa per la ripartenza verso il traguardo con Jordan di nuovo al volante a 35 minuti dalla fine.

Il sudafricano ha accumulato un vantaggio di quattro secondi nei primi giri dopo la ripartenza, mentre la #62 e la #23 si sono date battaglia e hanno controllato il distacco in testa fino alla bandiera a scacchi per tornare a casa e assicurarsi una vittoria storica per Iron Lynx in una delle classiche dell'endurance moderna.

#19: Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2, GTD PRO: Franck Perera, Jordan Pepper, Mirko Bortolotti Foto di: Jake Galstad

"Siamo felicissimi, ma a volte quando tutto va per il verso giusto, sembra quasi tutto facile. Siamo partiti bene, abbiamo condotto la maggior parte della gara e tutto è filato liscio", ha dichiarato Andrea Piccini, Team Principal e AD di Iron Lynx.

"I piloti, la squadra, tutti hanno fatto un lavoro perfetto. Quindi questo merito va a tutta la squadra, perché tutti si sono impegnati al massimo in quello che abbiamo fatto fino ad ora; è stato molto difficile arrivare a questa vittoria. È quindi molto speciale vincere una gara come la Petit Le Mans, soprattutto dopo un viaggio lungo e duro per arrivare fin qui".