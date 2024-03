IMSA | Si gioca d'anticipo: ecco il calendario delle 11 gare 2025

L'IMSA SportsCar Championship si mette avanti coi lavori e annuncia il calendario per la stagione 2025 di Sprint ed Endurance Cup.

Dopo una prima rivelazione per quanto riguarda il tradizionale weekend d'apertura a Daytona, la serie americana ha ora pubblicato l'elenco delle 11 date che compongono gli eventi del prossimo anno.

Non ci sono cambiamenti di posti per quanto riguarda i circuiti scelti, ma il largo anticipo dell'emissione di questo calendario è stato studiato anche per evitare potenziali concomitanze, come spesso purtroppo accade tra le varie competizioni GT ed endurance.

Questo aveva comportato lo spostamento della tappa 2024 a Watkins Glen per non incorrere nella stessa del GT World Challenge alla 24h di Spa, cosa che però curiosamente rischia di ripetersi la prossima stagione visto che è stato battezzato proprio l'ultimo fine settimana di giugno. La palla ora passerà per forza di cose a SRO e agli organizzatori del round delle Ardenne.

#74 Riley ORECA LMP2-Gibson: Gar Robinson, Felipe Fraga, Josh Burdon Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Tornando all'elenco di gare, Daytona verrà seguita da Sebring come seconda uscita di tutte le vetture delle Classi GTP, LMP2, GTD PRO e GTD, mentre successivamente le tre gare di Sprint Cup a Long Beach, Laguna Seca e Detroit non vedranno in azione le LMP2, che torneranno alla 6h del Glen di fine giugno.

Le GTP resteranno 'in panchina' per la gara Sprint di Mosport, preparando invece quella dopo che si terrà a Road America. Come da tradizione, al VIR correranno solamente le GT3 per decidere chi sarà il Campione Sprint.

Il gran finale è composto da altre due competizioni Endurance, ovvero la 6h di Indianapolis e la 10h della Petit Le Mans con tutti i protagonisti in pista.

"A nome dei miei collaboratori della squadra IMSA, sono orgoglioso di annunciare il nostro programma per il 2025 così presto", ha dichiarato il presidente dell'IMSA, John Doonan.

"Questo è stato possibile grazie a un grande spirito di collaborazione con i nostri partner promotori, ai quali siamo grati per averci permesso di rendere noti oggi i nostri piani per il 2025".

"Mettere il programma del prossimo anno nelle mani di tutti così presto permette ai fan, ai concorrenti e ai partner di pianificare con largo anticipo una straordinaria stagione 2025, anche se la 2024 deve ancora disputarsi".

#96 Turner Motorsport BMW M4 GT3: Robby Foley, Patrick Gallagher, Jake Walker Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

IMSA SportsCar Championship - Calendario 2025

17-19 gennaio: test Roar Before The 24

25-26 gennaio: 24h di Daytona - Endurance Cup (tutte le Classi)

13-15 marzo: 12h di Sebring - Endurance Cup (tutte le Classi)

10-12 aprile: Long Beach - Sprint Cup (GTP/GTD)

9-11 maggio: Laguna Seca - Sprint Cup (GTP/GTD PRO/GTD)

29-31 maggio: Detroit - Sprint Cup (GTP/GTD PRO)

27-29 giugno: Watkins Glen - Endurance Cup (tutte le Classi)

11-13 luglio: Mosport - Sprint Cup (LMP2/GTD PRO/GTD)

1-3 agosto: Road America – Sprint Cup (tutte le Classi)

22-24 agosto: VIR - Sprint Cup (GTD PRO/GTD)

19-21 settembre: Indianapolis - Endurance Cup (tutte le Classi)

9-11 ottobre: Petit Le Mans a Road Atlanta - Endurance Cup (tutte le Classi)