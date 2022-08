IMSA | Road America: finale mozzafiato ad Acura e Lexus

Carica lettore audio

DPi

In Classe DPi l'azzardo di Filipe Albuquerque non è valso solo il successo alla Wayne Taylor Racing, ma anche una bella occasione di portarsi a casa il campionato.

Il portoghese ha preso il comando con l'aiuto di una vettura doppiata a 24' dalla fine delle 2h40' di gara, mantenendolo fino al traguardo e, assieme al compagno Ricky Taylor, consolidando il primato in campionato.

Dapprima le Acura parevano in difficoltà, dato che era arrivata anche la pioggia, ma la situazione si è ribaltata di nuovo quando Albuquerque ha sfruttato il traffico per passare Oliver Jarvis, che fino a quel momento era in testa alla gara e alla classifica DPi.

La Acura ARX-05 #10 si è infilata all'interno della #60 di Meyer Shank Racing che Jarvis guidava insieme a Tom Blomqvist sfruttando la presenza sulla sua strada di una GT3.

A sei minuti e mezzo dalla fine, Jarvis ha sbattuto all'uscita della curva 10 spargendo detriti ovunque e causando un Full Course Yellow con ingresso della Safety Car. L'inglese è rimasto in pista, pur con l'auto danneggiata, per terminare la gara, ma scivolando quarto e perdendo la leadership in campionato a favore della #10, che avrà un vantaggio di 19 punti alla Petit Le Mans del 1° ottobre.

Taylor si era trovato in una situazione difficile durante il suo primo stint, quando ha iniziato a piovere mentre era con gomme slick. È riuscito a riportare l'auto ai box al 30° giro, ma il vantaggio era sfumato, scendendo all'ottavo posto in classifica generale.

Albuquerque ha iniziato a recuperare superando una macchina dopo l'altra e raggiungendo il quarto posto al 36° giro e il secondo al 47°.

Dopo l'incidente di Jarvis, tutto si è concluso in regime di SC fino al traguardo, con Earl Bamber (Chip Ganassi Racing) che è arrivato secondo con la Cadillac DPi-V.R #02 che condivide con Alex Lynn, mentre la vettura gemella #01 guidata da Sébastien Bourdais e Renger Van Der Zande, è giunta terza.

In Top5 si piazza la Cadillac #5 di JDC-Miller Motorsports (Vautier/Westbrook), che in alcuni frangenti era stata pure al comando con un bel vantaggio, annullato poi da una neutralizzazione, seguita dalla #31 di Action Express Racing (Pla/Derani), attardata da un pit-stop obbligato per levare un'insegna di cartone incastrata nella parte anteriore da un'escursione sull'erba.

#10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque Photo by: Brett Farmer / Motorsport Images

LMP2

Ryan Dalziel trionfa per la Era Motorsport in Classe LMP2 con il sorpasso decisivo piazzato ad 11' dalla fine e festeggiando assieme al suo collega Dwight Merriman.

Il duo della Oreca 07-Gibson #18 ha così ottenuto la seconda vittoria consecutiva in LMP2 sul circuito del Wisconsin, la tredicesima in carriera nella massima serie IMSA per Dalziel e la terza per Merriman.

Dalziel ha inseguito il leader Louis Delétraz (#8 Tower Motorsport) dopo la ripartenza da una neutralizzazione a 36' dal termine, nonostante entrambi fossero in modalità risparmio di carburante. Lo scozzese ha trovato la possibilità di superare lo svizzero alla 'Canada' e quando due giri dopo è stato tutto congelato dal botto di Jarvis, il successo è arrivato automaticamente.

Con tutte le auto che hanno iniziato la gara con pneumatici da asciutto e la pioggia che ha fatto la sua comparsa presto, le condizioni sono diventate subito pericolose.

Merriman ha tenuto duro nello stint iniziale, risalendo di tre posizioni fino alla seconda, prima di effettuare una sosta ai box e consegnare l'auto a Dalziel dopo 40'.

Delétraz aveva dominato la parte centrale della gara, conducendo per 37 giri fino a quando Dalziel ha effettuato il sorpasso finale per la vittoria. Con il secondo posto, la #8 del rossocrociato e di John Farano ha mantenuto la leadership in campionato, anche se è stata ridotta a 33 punti dalla coppia della #18.

Il podio viene completato dalla High Class Racing (#20 Andersen/Scherer), con dietro le due Oreca di PR1 Mathiasen Motorsports (#11 Thomas/Nunez e #52 Kelly/Pierson), mentre sesta è la DragonSpeed USA (#81 Montoya/Hedman).

#18 Era Motorsport Oreca LMP2 07: Kyle Tilley, Ryan Dalziel, Dwight Merriman Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

LMP3

Sembrava tutto tranquillo per Felipe Fraga e Gar Robinson in Classe LMP3, ma entrambi hanno dovuto resistere alle mutevoli condizioni meteorologiche per vincere con la Ligier JS P320 #74 della Riley Motorsports.

Lo stint di Fraga sotto la pioggia gli è valso la testa della corsa, mantenuta fino al traguardo con qualche brivido dato il riavvicinarsi nel finale della Duqueine #13 della AWA guidata da Orey Fidani e Matthew Bell.

Sul podio sale anche la CORE Autosport con la Ligier #54 di Jon Bennett e Colin Braun, che ha la meglio della #30 di Balogh/Grist (JR III Racing) e della #58 di MLT Motorsports (Dickerson/Sarchet).

#74 Riley Motorsports Ligier JS P320: Gar Robinson, Felipe Fraga Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

GTD PRO

Le condizioni meteorologiche sono variate durante la gara, ma la classe GTD PRO è stata caratterizzata da una costante: il dominio della Lexus RC F GT3 #14 guidata da Jack Hawksworth e Ben Barnicoat.

La coppia di piloti britannici ha condotto per 51 dei 62 giri completati, conquistando la prima vittoria insieme della stagione 2022 con un vantaggio di 0"760 sui leader del campionato, Matt Campbell e Mathieu Jaminet.

La Porsche 911 GT3-R #9 della Pfaff Motorsports è seconda, mentre Antonio Garcia e Jordan Taylor si sono piazzati al terzo posto con la Chevrolet Corvette C8.R #3.

Hawksworth, poleman delle Qualifiche, ha guidato per lo stint iniziale della gara, passando il testimone a Barnicoat dopo 40' quando è scattata la prima delle quattro neutralizzazioni.

Passando alle gomme da pioggia, Barnicoat ha perso brevemente il comando a favore di Jaminet, ma l'acquazzone è stato breve e ha richiesto il ritorno alle slick al successivo giro di pit-stop in regime di bandiera gialla.

Barnicoat ha preso il comando subito dopo la successiva ripartenza, ad 1h8' dalla fine della gara. Jaminet è riuscito a mantenersi ad 1" dalla Lexus, ma non è mai riuscito ad insidiarla.

Resta giù dal podio la Aston Martin Vantage #23 di Heart of Racing (Riberas/Gunn), mentre termina lontanissima causa problemi la BMW M4 #25 del Team RLL nelle mani di De Phillippi/Edwards.

#14 VasserSullivan Lexus RC F GT3: Jack Hawksworth, Ben Barnicoat Photo by: Brett Farmer / Motorsport Images

GTD

In Classe GTD, Russell Ward e Philip Ellis hanno giocato d'astuzia per conquistare la vittoria con la Mercedes-AMG GT3 #57 della Winward Racing.

Ward ha corso i primi 40' prima di cedere la vettura ad Ellis, ma il team ha scelto di tenerlo su gomme slick in un momento in cui la pista era umida e la maggior parte dei concorrenti montava pneumatici Michelin da pioggia.

Il tedesco ha completato uno stint insidioso senza effettuare una sosta ai box, aiutato anche da una neutralizzazione, ha preso il comando al 46° dei 60 giri completati ed era comodamente in testa quando l'incidente della Acura #60 ha fatto terminare la gara dietro alla SC.

Robert Megennis e Jeff Westphal hanno concluso al secondo posto con la Lamborghini Huracán #39 della CarBahn with Peregrine Racing, mentre Frankie Montecalvo ed Aaron Telitz hanno coronato un'ottima giornata per Lexus conquistando l'ultimo gradino del podio con la #12.

Il leader di campionato, Steven McAleer, ha concluso all'ottavo posto con la Mercedes #32 del Team Korthoff Motorsports condivisa con Mike Skeen, subito dietro ai suoi diretti inseguitori, Ryan Hardwick e Jan Heylen armati della Porsche #16 della Wright Motorsports.

In Top5 troviamo pure la BMW #1 di Paul Miller Racing (Sellers/Snow) e la Lamborghini #42 di NTE/SSR (Conwright/Holzer), seguiti dalla Aston Martin #27 di Heart of Racing (De Angelis/Martin).

#57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis Photo by: Brett Farmer / Motorsport Images