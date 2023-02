IMSA | Risi schiera la novità Casagrande sulla Ferrari a Sebring

Carica lettore audio

La Risi Competizione cambia leggermente l'equipaggio in vista della 12h di Sebring, secondo appuntamento stagionale dell'IMSA SportsCar Championship 2023 che si terrà il 18 marzo.

Nel fine settimana di gara in Florida, la nuova Ferrari 296 GT3 del team italo-americano è chiamata ad un pronto riscatto dopo il mesto ritiro in quel di Daytona a gennaio.

Da Ferrari Competizioni GT arriveranno nuovamente Davide Rigon e Daniel Serra, i piloti designati a condurre la vettura del Cavallino Rampante per tutta l'annata a Stelle e Strisce, mentre con loro non rivedremo Alessandro Pier Guidi e James Calado.

Il terzo pilota scelto per Sebring è Gabriel Casagrande, 28enne brasiliano che solitamente corre in Stock Car Pro Series (di cui si è laureato Campione nel 2021) e con esperienze in Formula 3, Formula Renault, Porsche Cup Brazil e GT Sprint Race Brazil.

#62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra, Davide Rigon Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"La squadra tornerà a Sebring quest'anno per difendere l'Endurance Cup nella classe GTD PRO con Davide e Daniel, ai quali abbiamo aggiunto un giovane pilota brasiliano, Gabriel Casagrande", ha dichiarato il team principal Giuseppe Risi.

"Anche quest'anno ci sarà un doppio weekend con il WEC e non vediamo l'ora di tornare su una pista speciale di cui abbiamo bei ricordi e vittorie fin dal nostro primo anno di gare nel 1998".

Raggiante anche Casagrande: "Sono molto felice di annunciare che parteciperò alla 12h di Sebring con Risi Competizione! Il primo impegno dell'anno sarà internazionale per me e non vedo l'ora di salire sulla nuova Ferrari 296 per dare la caccia alla vittoria al fianco dei miei compagni, Daniel Serra e Davide Rigon. Grazie a Giuseppe e a tutto il team per la fiducia nel rappresentare una squadra così importante!"