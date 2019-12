IMSA, riecco Wright Motorsports con la Porsche di Long e Hardwick

La Wright Motorsports ha annunciato il suo ritorno in IMSA WeatherTech SportsCar Championship iscrivendo una Porsche 911 GT3 R per la stagione 2020.

A guidare la vettura #16 della Casa di Weissach per tutto l'anno prossimo saranno Patrick Long e Ryan Hardwick, mentre i colleghi che li affiancheranno per le gare più lunghe (Daytona, Sebring e Petit Le Mans) verranno decisi più avanti.

"Sto già facendo il conto alla rovescia per la 24 di Daytona! - ha detto raggiante Hardwick, che affronta una avventura tutta nuova dopo anni in Lamborghini - Non potevo essere più contento di come si sono evolute le cose in questo inverno, con la chiamata da parte di Wright Motorsports e Porsche Motorsport North America. Questa è la squadra che volevo veramente e mi sono trovato subito a mio agio con loro. Inoltre avrò la possibilità di fare coppia con Patrick Long, che ho seguito per anni da tifoso e dal quale ora potrò imparare tantissimo. E' un grande onore per me".

Long, plurivincitore negli Stati Uniti, ha aggiunto: "Sappiamo che consistenza serve per vincere un titolo, prestazioni e vittorie sono fondamentali. So che è come scalare una montagna e che ci troviamo in un era di corse GT davvero ostica, con una grandissima concorrenza da affrontare. Nel 2018 ci siamo trovati in questa situazione con Wright Motorsports nella Classe GTD dell'IMSA e ora è fantastico poter tornare ripartendo da dove ci eravamo fermati. Per quanto riguarda Ryan, è un ragazzo che porta freschezza nel team e carico come non mai. Sono molto curioso di vedere dove riusciremo ad arrivare assieme e sono grato a chi ci sostiene e crede in noi".