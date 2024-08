IMSA | Rexy: le origini della livrea più selvaggia per la Porsche

Secondo recenti studi paleontologici, il Tyrannosaurus Rex non era una creatura rapida, con una velocità massima di corsa potenzialmente pari a 16km/h. Rexy, l'attuale protagonista in Classe GTD PRO dell'IMSA, è molto più veloce.

Rexy, verde brillante, con una griglia dentata al posto della bocca e minuscole braccia sui pannelli delle portiere, è una Porsche 911 GT3-R o, come viene affettuosamente chiamata, una 911 GT3 Rawr.

A lui si aggiungono una sorella gemella di nome Roxy e un'auto LMP2 con un drago viola che si chiama Spike: tutte e tre le livree sono state ideate dal team AO Racing. Per ovvie ragioni, il trio di rettili ha lasciato un'impronta indelebile sul paddock e sui fan negli ultimi due anni. La loro storia inizia con un casco dal design cartoonesco e una competizione amichevole con un unicorno di nome Sparklefarts.

AO Racing è un nome relativamente nuovo nel paddock delle sportscar, nato verso la fine del 2022 quando i co-fondatori PJ Hyett e Gunnar Jeannette volevano partecipare alla stagione dell'IMSA SportsCar Championship.

Per le prime gare di gennaio - il Roar Before the 24 del 2023 e la 24h di Daytona - l'AO Racing ha corso con una Porsche 911 GT3 R Type-992 con una livrea che era piuttosto vicina e cara ai cuori di entrambi i proprietari: la loro vettura #80 aveva la stessa colorazione della Porsche 935 che vinse la 24h del 1983.

Un'auto che, non a caso, ora è di proprietà di Hyett. Jeannette, che è anche Team Principal della AO Racing, ha pure un legame personale, dato che suo padre aveva lavorato su quella 935 vincente. Ma il team voleva davvero una propria livrea per il resto della stagione 2023.

The helmet that inspired it all Photo by: Porsche

L'ispirazione è arrivata sotto forma del casco personalizzato che Hyett ha indossato per correre a Daytona, progettato per tenere i suoi figli vicino a lui in pista. Un lato presentava una scena di dinosauro preistorico per il figlio ossessionato da questi animali; l'altro aveva un "unicorno fantastico" per la figlia.

Il team stava cercando una livrea che piacesse ai bambini e ai fan di Porsche, ma la Lamborghini Super Trofeo di Flying Lizard aveva corso la stagione 2022 proprio con un unicorno rosa scherzosamente soprannominato "Sparklefarts". AO ha quindi scelto il tema dei dinosauri, nello specifico un T-Rex.

Con l'aiuto del designer TJ Harley, un amico del team, ecco arrivare Rexy, la Porsche 911 GT3 Rawr verde brillante #80 che ha debuttato alla gara di Sebring del 2023.

Il design di Harley utilizzava le linee uniche e sinuose della carrozzeria della GT3 per accentuare le caratteristiche del dinosauro Rexy: i parafanghi posteriori svasati erano i fianchi, le sue piccole braccia da T-Rex costeggiavano le maniglie delle portiere e il frontale era una faccia di dinosauro appiattita in modo cartoonesco, con fari colorati di verde come gli occhi e la griglia bassa che si adattava perfettamente al ghigno dentato di Rexy.

Non era un'auto che si sarebbe persa in pista durante le prove, le qualifiche e le 12h di gara sugli impervi dossi del Sebring International Raceway. Ero presente tra il pubblico quel fine settimana e ricordo di aver sorriso ogni volta che passava.

Rexy arrivò nel paddock accompagnato da un'adorabile mascotte a cartoni animati, adesivi per tutti e un membro del team con un costume da dinosauro gonfiabile verde che dava il "cinque" (per quanto possa farlo un T-Rex).

Roxy è arrivata più tardi nel corso dell'anno. Come partner del team Project 1 nel WEC, AO aveva bisogno di due Porsche GT3 in pista contemporaneamente. Invece di impiegare due Rexy, hanno inventato sua sorella: la figlia di Hyett ha scelto il colore rosa caldo e gli artigli blu e viola.

Roxy ha debuttato al Michelin GT Challenge 2023 del Virginia International Raceway e alla Battle of the Bricks all'Indianapolis Motor Speedway, quasi perfettamente in linea con il compleanno della figlia di Hyett, sostituendo Rexy che correva con il team Project 1 al Fuji e a Le Mans.

Spike, AO Racing's LMP2 car on track. Photo by: AO Racing

La famiglia preistorica è cresciuta fino a tre per la stagione 2024, quando il team ha ampliato i propri impegni con una seconda vettura a tempo pieno nella classe LMP2 dell'IMSA.

Il problema era trovare una creatura che, come ha spiegato Kelly Brouillet, responsabile delle pubbliche relazioni del team, "si adattasse al corpo complicato della LMP2 e non intimidisse i bambini".

Ci sono volute diverse iterazioni di combinazioni di colori, ali, code e denti prima che un draghetto Spike viola debuttasse a Daytona a gennaio per il primo anniversario IMSA del team.

Il 2024 è stato anche l'anno di una "promozione" per Rexy: AO è passato alla classe GTD PRO per la stagione, nello stesso momento in cui la Porsche di Pfaff ha lasciato la categoria.

Il passaggio ha funzionato per Rexy e il team: Il T-Rex verde brillante di AO è anche in testa ai punti della classe, con vittorie in questa stagione a Laguna Seca e Detroit. Rexy si è guadagnato un dente d'oro per ogni vittoria, un'aggiunta bizzarra ispirata dai commenti dei fan sui social media del team.

Fans getting autographs at AO Racing's paddock. Photo by: Porsche

"Per molti anni, il team più popolare non ufficiale nel paddock IMSA, in base alle file durante la sessione autografi, è stato Corvette Racing, che continua ad attirare una grande folla - afferma Nate Siebens, direttore delle comunicazioni dell'IMSA - Ma Rexy e Spike, e Roxy quando si presenta, hanno sicuramente fatto colpo nel paddock".

E di certo hanno fatto colpo in Porsche. Volker Holzmeyer, Presidente e AD di Porsche Motorsport North America, ha dichiarato che AO Racing ha creato qualcosa di speciale: un'identità che ha suscitato l'interesse dei fan, catturando l'attenzione dei più giovani e sostenuta da prestazioni in pista che hanno trasformato Roxy, Rexy e Spike in beniamini degli adulti.

Girando per un circuito durante un weekend di gara IMSA, è impossibile non notare l'impatto della presenza giurassica in technicolor di AO Racing: il merchandising ricoperto dalla mascotte è ovunque, mentre i fan sventolano bandiere bianche e luminose di AO Racing o versioni in peluche del loro personaggio preferito. Alcuni fan si presentano con tute gonfiabili da dinosauro.

Rexy e Roxy sono in vendita in versione diecast Hot Wheels, risultato di un accordo iniziato durante la prima stagione IMSA di Rexy nel 2023.

Non c'è stato Rexy al VIR lo scorso fine settimana per il Michelin GT Challenge, ma Roxy è tornata in sostituzione del fratello nella Classe GTD PRO, in tutta la sua gloria di dinosauro rosa.

E con due gare ancora da disputare, è del tutto possibile che alla fine della stagione IMSA si assista a un ritorno in cima alla catena alimentare per il Tyrannosaurus Rex, mentre AO Racing punta a un potenziale titolo del campionato.