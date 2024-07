IMSA | Rexy in vacanza estiva, torna Roxy sulla Porsche di AO

La AO Racing tornerà a correre con 'Roxy' in occasione della tappa dell'IMSA SportsCar Championship che si svolgerà a Road America.

La azzeccatissima e innovativa livrea scelta per la sua Porsche 911 GT3-R dalla squadra americana aveva fatto il suo esordio lo scorso anno al VIR, in sostituzione di 'Rexy'.

Quest'ultimo altro non è che il Tirannosauro verde che vediamo in azione nella Classe GTD PRO della serie americana, già presente anche nelle gare del FIA WEC 2023 e a Le Mans.

Ma con le vacanze estive di mezzo, il 2-4 agosto ci sarà la sorellina in azione a difendere i colori del team fondato da Gunnar Jeannette con la Porsche #77 guidata da Sebastian Priaulx e Laurin Heinrich, autori di un paio di vittorie e podi quest'anno e pronti a guidare 'Roxy' anche per il successivo appuntamento in Virginia di fine agosto.

#80 AO Racing Porsche 911 GT3 R 992: PJ Hyett, Seb Priaulx Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

"Rexy è passato con grande successo alla categoria GTD PRO e dopo tutti questi allenamenti e gare che ha affrontato come un matto, abbiamo deciso di concedergli un po' di riposo", ha dichiarato il team principal Jeannette.

"Roxy non vede l'ora di fare la sua prima apparizione in GTD PRO per aiutare il fratello nella conquista del campionato 2024. Sappiamo che Roxy ha molti fan, quindi speriamo che tutti seguano da vicino il suo rientro nell'IMSA".

Per l'occasione, la squadra ha inserito anche l'immancabile peluche di 'Roxy' fra gli oggetti in vendita nel suo negozio personale online, abbinandolo ovviamente a 'Rexy' e a 'Spike', il draghetto LMP2.