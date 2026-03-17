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IMSA 12h di Sebring

IMSA | Rexy convalescente, AO Racing sceglie Roxy per la 12h di Sebring

Dopo aver perso ancora una volta tutti i denti a Daytona, la squadra americana ha deciso di lasciare a riposo il suo T-Rex e dare il compito di affrontare la prima gara endurance alla sorellina rosa. La Porsche #77 sarà ancora una volta guidata da King/Tandy/Picariello.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#77-AO-Racing,-Porsche-Roxy

Roxy si appresta ad affrontare la sua prima gara di Endurance Cup nell'IMSA SportsCar Championship in occasione della 12h di Sebring.

Stiamo ovviamente parlando della mitica Porsche di AO Racing nella sua versione tirannosauro femmina rosa, che per l'occasione andrà a sostituire il fratellone Rexy.

Per il secondo anno di fila, infatti, la 911 Rawr a Daytona è incappata in un incidente che gli ha strappato via paraurti, dentatura e possibilità di lottare per la vittoria.

Nel 2025 la squadra diretta da Gunnar Jeannette era ricorsa al... dentista, vestendo Rexy di apparecchio per risistemare la bocca, mentre stavolta si è deciso di lasciarlo riposare, chiamando in causa la sorellina, fino ad oggi presente solamente in alcuni eventi di Sprint Cup.

 

"Roxy affronterà la sua prima gara Endurance sostituendo il fratello maggiore Rexy, che si sta riprendendo dai danni subiti nella 24h di Daytona, dove ha perso il suo iconico sorriso per il secondo anno consecutivo. Assieme al cugino Spike, il drago LMP2, i due correranno in onore di Rexy, pronti a trasmettere quante più emozioni positive possibili per la loro amata Porsche GT3 Rawr", spiega la nota di AO Racing.

Jeannette aggiunge: "Siamo entusiasti che Roxy faccia il suo debutto nelle gare endurance alla 12h di Sebring. Ha un compito difficile da portare avanti dopo la vittoria di Rexy dello scorso anno, ma siamo convinti che sia pronta per questa sfida! Non vediamo l’ora di vedere tutti i fan venire a sostenerla durante la nostra sessione autografi".

Naturalmente la sfida in Classe GTD PRO coinvolgerà ancora una volta il trio #77 formato da Alessio Picariello, Nick Tandy ed Harry King.

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