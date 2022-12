IMSA | Primo test con la Ferrari 296 GT3 per Cetilar Racing La squadra di Lacorte ha ricevuto la nuova vettura di Maranello ed è scesa in campo sulla pista di Homestead per effettuare le prime prove in vista dell'esordio a Daytona in Classe GTD.

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio La Cetilar Racing si sta preparando per affrontare una nuova stagione nell'Endurance Cup dell'IMSA SportsCar Championship con la sua nuovissima Ferrari. La squadra di Roberto Lacorte ha appena ricevuto la 296 GT3 con la quale prenderà parte alla Classe GTD della serie americana per il secondo anno di fila, confermando di essere il primo team clienti di Maranello a schierare in proprio la vettura presentata nell'estate scorsa. Gli uomini di Cetilar, che si avvalgono dell'aiuto di AF Corse, hanno preso in mano la 296 per il primo test sul tracciato di Homestead, vicino a Miami, segnando il primo passo di questa nuova avventura. La Ferrari è scesa in pista con Lacorte e Giorgio Sernagiotto, sotto gli occhi dell'esperto coach Andrea Belicchi, già con la classica livrea Cetilar blu elettrico e il #47 sulla fiancata, anche se per vedere quella definitiva bisognerà attendere ancora qualche giorno. Presente ai box anche Alessandro Balzan, che collabora col team. Giorgio Sernagiotto, Andrea Belicchi, Roberto Lacorte, Cetilar Racing Photo by: Cetilar Racing Per il resto, la 296 presenta già la configurazione endurance con i fanali centrali e i fari di colore giallo, come richiede il regolamento IMSA per distinguere le auto delle varie categorie. "Oggi è il primo passo di una nuova entusiasmante stagione! Ma soprattutto è l'inizio di una nuova era: diamo il benvenuto alla nostra nuova Ferrari 296 GT3 numero 47", scrive la compagine toscana. "Abbiamo aspettato a lungo per averla e ora siamo davvero eccitati! Per la livrea, ovviamente, bisognerà aspettare ancora un po'..." Lacorte ha commentato: "Sono state emozioni incredibili nel percorrere i primi passi di questa nuova era con la Ferrari 296 GT3" L'esordio della macchina del Cavallino Rampante è previsto per la 24h di Daytona che si terrà a fine gennaio. condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente Acura LMDh: lo strano rumore in frenata è figlio della... F1! Prossimo Articolo IMSA | Ecco i piloti Aston Martin per le Vantage-Heart of Racing condivisioni