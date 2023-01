IMSA | Primo BoP per le LMDh in vista del Roar di Daytona

Carica lettore audio

L'IMSA SportsCar Championship ha reso noto il primo Balance of Performance per quanto riguarda le nuovissime LMDh che faranno il loro esordio in una competizione alla 24h di Daytona.

La prossima settimana in Florida si comincia a lavorare con i test Roar Before the 24, che domenica prevedono le Qualifiche per determinare la griglia di partenza della 61a edizione della gara americana.

Le valutazioni sono state fatte dopo che le auto di nuova generazione hanno corso assieme durante i test collettivi IMSA, ma naturalmente ogni cosa potrà cambiare in corso d'opera e questo BoP potrebbe essere differente per la 24h del 28-29 gennaio.

#10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06 GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Louis Deletraz Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

In Classe GTP vedremo combattere le neonate vetture di Porsche, Acura, Cadillac e BMW per il successo assoluto, e nella giornata di giovedì i vertici del campionato a Stelle e Strisce hanno pubblicato il documento con tutti i parametri da rispettare in termini di peso, potenza ed energia a disposizione. Si parte con tutti i prototipi sul peso minimo di 1030 kg e con una energia massima per stint di 920.0 MJ.

La potenza generale è la medesima per tutti, ossia 500 kW come da regolamento, ma ciò che cambia sono i giri motore massimi che le vetture potranno raggiungere, determinati specialmente dal tipo di propulsore che montano.

Alla BMW, ad esempio, avendo un V8 turbo da 4 litri sono stati assegnati 8.000 rpm come limite, mentre la Porsche 963 arriva a 8.158 rpm (montando un bi-turbo da 4,6 litri) e la Cadillac V-LMDh un po' di più con 8.800 rpm considerando il V8 da 5,5 litri aspirato.

La Acura ARX-06 è quella che gode di maggior margine rispetto alle rivali, potendo raggiungere i 9.512 rpm avendo un più piccolo bi-turbo da 2,4 litri.

IMSA - Roar Before the 24: Balance of Performance