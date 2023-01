IMSA | Power rinuncia a Daytona per stare con la moglie in ospedale

Carica lettore audio

Brutta tegola per Will Power, costretto a saltare la 24h di Daytona a causa di motivi famigliari.

Il Campione della IndyCar Series avrebbe dovuto prendere parte al primo evento dell'IMSA SportsCar Championship al volante della Mercedes AMG #75 iscritta dalla SunEnergy1 in Classe GTD assieme al team principal e pilota Kenny Habul, Axcil Jefferies e Fabian Schiller.

Purtroppo la moglie di Power è stata ricoverata in ospedale per oltre una settimana, trascorrendo pure un paio di giorni in terapia intensiva, ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla schiena.

Per questo l'asso delle corse americane ha scelto di stare vicino alla propria famiglia, rinunciando all'impegno in Florida.

"È un momento sfortunato, ma dopo quello che Liz ha passato e sta ancora passando, il mio posto è al suo fianco finché non potrà recuperare la piena mobilità", ha dichiarato Power a Motorsport.com.

"Ho tenuto Kenny al corrente della situazione e posso dire che è stato assolutamente solidale e comprensivo. È d'accordo sul fatto che debba essere presente per Liz. Posso solo augurare a lui, Axcil, Fabian e a tutto il team il meglio per Daytona e spero che vincano".

La SunEnergy1 è corsa ai ripari avvalendosi del supporto di Mercedes-AMG Motorsport, che spedirà negli Stati Uniti il proprio pilota ufficiale Luca Stolz a sostituire Power.

"In queste situazioni non c'è niente da dire, la famiglia viene prima di tutto e la priorità per Will è sua moglie Liz, la sua salute e il figlio Beau. Le auguriamo di recuperare il prima possibile", ha detto Habul.

"Visti i nostri trascorsi in Formula Ford in Australia tanti anni fa, sarebbe stato bello guidare con Will a Daytona, ma sono sicuro che ci saranno molte opportunità di fare squadra in futuro. Diamo il benvenuto a Luca nella nostra formazione per Daytona, sapendo che conosce già il team SunEnergy1 da Bathurst dello scorso anno".