IMSA | Porsche non ci sta: "Puniti per meno di 1mm, ora ricorso" Il team Porsche Penske Motorsport ha comunicato che farà appello contro la penalità inflitta alla 963 di Tandy/Jaminet, vittoriosa a Watkins Glen e poi retrocessa in fondo alla Classe GTP per spessore irregolare della piastra fissata sul fondo per controllare l'altezza da terra.