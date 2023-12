IMSA | Porsche migliora, ma qualche problema c'è ancora

Tandy e il suo compagno di squadra Mathieu Jaminet hanno vinto due gare nella nuova categoria GTP quest'anno e si sono visti togliere la terza a seguito di un'infrazione tecnica riscontrata durante le verifiche tecniche post-gara a Watkins Glen.

Porsche ha individuato nelle gare endurance il punto in cui concentrare i propri sforzi e ha apportato una serie di aggiornamenti volti a migliorare l'affidabilità della 963 LMDh.

"Ci sono state molte cose da fare con la macchina e nel centro di sviluppo Porsche di Weissach. La maggior parte dei lavori si basa sull'affidabilità", ha detto Tandy a Motorsport.com.

"Stiamo cercando di eliminare i difetti che abbiamo trovato sia nel software che nell'hardware. Ripensando all'anno scorso nelle quattro gare di durata più lunghe, tra cui Daytona e Le Mans, non eravamo poi così a posto".

"La prima cosa da fare è portare a termine le gare lunghe, quindi questo è stato l'obiettivo principale. Siamo ovviamente più preparati dal punto di vista dell'affidabilità. Naturalmente, tutti avranno ancora qualche problema, tutte le vetture sono ancora piuttosto nuove, ma ora la sensazione è sicuramente migliore".

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #6: Porsche Penske Motorsports, Porsche 963, GTP: Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Kevin Estre, Laurens Vanthoor

Dopo che il mese scorso il test previsto a Daytona è stato annullato a causa dei lavori di riasfaltatura vicino alla chicane Bus Stop, i due giorni di prove della scorsa settimana sono stati l'unica occasione per testare gli aggiornamenti in vista del test Roar del mese prossimo, delle qualifiche e della stessa 24 Ore di apertura della stagione.

"È la prima volta che torniamo a correre qui dopo la gara, quindi abbiamo una stagione di esperienza e di insegnamenti da mettere in pratica. La seconda vettura (la #7) ha girato solo come operazione di convalida del chilometraggio, che ha fatto seguito a un test privato a Sebring svolto il mese scorso, ma non si tratta solo di un aggiornamento delle parti, bensì di una nuova messa a punto dell'intero pacchetto".

"Non ci stiamo preparando per una gara sprint, quindi questo è il momento perfetto per i test di affidabilità, e la nostra vettura #6 era più concentrata sulle prestazioni, come i test sugli pneumatici e le cose in generale".

"Abbiamo avuto un paio di problemi, che erano un po' specifici di Daytona. Qui si raggiungono alti regimi di rotazione per un lungo periodo di tempo, il che è specifico anche per Le Mans, e inoltre qui si sta sul banking per un lungo periodo di tempo. L'elevato carico laterale dell'auto è diverso da qualsiasi altro posto in cui andiamo, quindi si tratta di un'ondata di liquidi e di elevati carichi sulle sospensioni, sullo sterzo e sugli pneumatici. Ci sono quindi dei punti di prova specifici per Daytona che dobbiamo imparare a capire".

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #6: Porsche Penske Motorsports, Porsche 963, GTP: Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Kevin Estre, Laurens Vanthoor

"Questi problemi non erano nulla che non avessimo già sperimentato in precedenza, la vettura è tornata in pista ogni volta dopo gli interventi correttivi".

"Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo con questa macchina in pista. Un paio di cose ci hanno costretto a rientrare in garage, il che non è l'ideale, ed è il genere di cose che influisce pesantemente sulla gara".

"Non siamo ancora al punto di partenza, questo è chiaro, ma stiamo lavorando per arrivarci. Questo è l'ultimo momento per decidere cosa preparare per la settimana di gara a Daytona".

"Quindi, dopo questa settimana non ci sarà più da scherzare: avremo deciso tutti i nostri componenti e la strategia software con cui verremo a gareggiare".