IMSA: Porsche con Jani e una livrea speciale a Sebring

Non c'è due senza tre. Questo è quello che la Porsche si augura per l'ultimo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship previsto a Sebring nel weekend, dopo i successi conseguiti a Road Atlanta e Laguna Seca.

La 12h in Florida rappresenta anche l'ultima uscita in veste ufficiale delle 911 RSR gestite dalla Core Autosport nella serie statunitense, alla quale le Porsche #911 e #912 si presentano con una nuovissima livrea per quello che è il cosiddetto canto del cigno, ma oltre a questo la Casa ha deciso di mandare Neel Jani a dare una mano alla coppia Earl Bamber-Laurens Vanthoor, con grandi ambizioni anche per il duo Frédéric Makowiecki-Nick Tandy (più Bamber).

"Ho fatto parecchi test con la 911 RSR, ma qui si tratta di calarsi nella parte di una gara GT, che è la prima volta per me - commenta lo svizzero - Ho molto da imparare e non ci sarà tantissimo tempo per farlo nel weekend di Sebring. Inoltre dovrò imparare a vedermela col traffico, che è una cosa cui non sono molto abituato".

"Conosco invece molto bene la pista perché coi prototipi ci ho già gareggiato parecchie volte, centrando anche il podio nel 2013. Quattro anni fa ho siglato la pole position in LMP2 battendo le DPi, quindi sarà una bella sfida e cercherò di dare una mano ad Earl e Laurens a finire il più in alto possibile in GTLM".

Fritz Enzinger, Vice Presidente di Porsche Motorsport, ha aggiunto: "E' il nostro ultimo impegno ufficiale in IMSA ed è molto emozionante. Vogliamo giocarcela in GTLM, dove abbiamo vinto tante gare e titoli nella nostra avventura, della quale andiamo orgogliosi. Il mercato del Nord America è molto importante per noi, ecco perché saremo comunque presenti con diverse vetture nel 2021 con le 911 GT3 R dei team clienti di GTD".

Pascal Zurlinden, direttore del programma ufficiale Motorsport: "Siamo pronti a chiudere l'avventura in IMSA con un'altra vittoria. Sebring è sempre andata bene per la Porsche, visto che negli ultimi due anni hanno vinto le 911 RSR in GTLM alla 12h. Abbiamo vinto a Road Atlanta e Laguna Seca, quindi ci presentiamo in forma e sono certo che saremo nella lotta per il vertice".

A Sebring le Porsche avranno anche una colorazione speciale celebrativa con la bandiera americana vista in due modi: la #911 sarà bianca e blu con le stelline, e la striscia rossa al centro, mentre la #912 è biancorossa, con la striscia blu a stelline. Entrambe riportano un eloquente “Thank You” sull'ala posteriore e sulla fiancata vicino agli scarichi.

“Dopo 7 anni di successi, con questa livrea vogliamo simboleggiare il legame con la serie e ringraziare i fan - ha aggiunto Zurlinden - Correndo in GTLM siamo stati fonte di ispirazione per il nostro marchio negli U.S.A. e gli spettatori ci hanno sempre dato grande supporto. Quindi grazie a loro, ma anche a Porsche AG, Porsche Cars North America, i colleghi americani, il team Core Autosport e a tutti i collaboratori".