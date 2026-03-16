IMSA | Pfaff conferma il Plaid anche sulla nuova Lamborghini Temerario GT3

La Pfaff Motorsports rimane fedele alla sua mitica livrea Plaid anche per la nuovissima Lamborghini Temerario GT3 che porterà al debutto mondiale in occasione della 12h di Sebring.

La squadra canadese aveva cominciato la stagione 2026 dell'IMSA SportsCar Championship con la Huracán GT3 EVO2, in attesa che da Sant'Agata Bolognese completassero lo sviluppo della sua sostituta.

Durante l'inverno la stessa Pfaff è stata coinvolta dal marchio di Sant'Agata Bolognese nelle varie prove, girando proprio sull'ostico tracciato della Florida prima di Natale per una delle prove più dure del programma invernale.

Nel fine settimana è quindi giunto il momento più atteso, ossia l'esordio in una gara vera e propria della Temerario, che per l'occasione sarà ancora marchiata con il #9 sulla fiancata e... vestita dalla coperta di flanella a scacchi neri e rossi.

I piloti ufficiali di Lamborghini Squadra Corse scelti per l'impegno di Endurance Cup sono Andrea Caldarelli, Sandy Mitchell e Franck Perera, pronti a confrontarsi coi rivali della Classe GTD PRO.

Nel frattempo, in Lamborghini proseguono i preparativi anche per le Temerario che verranno schierate nei campionati DTM, GT World Challenge Europe e CIGT nel 2026, con una grandissimo lavoro illustrato dall'azienda emiliana in questo video.