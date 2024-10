IMSA | Petit Le Mans: Lamborghini SC63 vuole chiudere in bellezza

Lamborghini Squadra Corse si appresta ad affrontare l’atto finale dell’IMSA SportsCar Championship 2024. Questo fine settimana, infatti, andrà in scena la Petit Le Mans, sull’iconico circuito di Road Atlanta (Stati Uniti d’America), valida per il quinto e ultimo round dell'Endurance Cup.

Il Team Lamborghini Iron Lynx schiera, ancora una volta, Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean al volante della Lamborghini SC63 LMDh nella categoria GTP, dopo una prestazione incoraggiante nella precedente tappa di Indianapolis.

Alla Battle on the Bricks, la SC63 è stata tra le vetture più veloci in condizioni di asfalto bagnato e, rispetto al decimo posto sulla griglia di partenza, è stata in grado di guadagnare la quarta posizione nelle primissime fasi di gara, prima di una lunga interruzione a causa dell’intervento della safety-car. Dopo la ripartenza, la numero 63 è salita al comando del gruppo con Grosjean e, anche con Cairoli, è rimasta costantemente in lizza per il podio.

Sebbene sono richiesti ancora dei miglioramenti sulle performance su pista asciutta, i risultati ottenuti nell’Indiana sono stati essenziali per affinare ulteriormente la SC63 che, in questa stagione, ha disputato solamente tre round dell’IMSA.

La squadra italiana ha come obiettivo in Georgia di proseguire con lo sviluppo del prototipo della Casa di Sant’Agata Bolognese nelle tre sessioni di prove libere a disposizione, prima di prendere parte alla qualifica e alla gara da dieci ore.

Come accaduto all’Indianapolis Motor Speedway, sono quattro le Lamborghini Huracán GT3 EVO2 che si presentano al via della Petit Le Mans.

La Iron Lynx numero 19 è l’unica rappresentante in GTD Pro con una formazione a tre piloti con gli ufficiali Mirko Bortolotti, Jordan Pepper e Franck Perera.

La Iron Dames numero 83, l’equipaggio tutto al femminile composto da Sarah Bovy, Rahel Frey e Michelle Gatting, è alla ricerca del riscatto in GTD, insieme alla Wayne Taylor Racing with Andretti numero 45 affidata a Graham Doyle, Danny Formal e Kyle Marcelli.

Forte del successo ottenuto lo scorso anno proprio in GTD, Forte Racing schiera la numero 78 con Devlin DeFrancesco, Misha Goikhberg e Loris Spinelli al volante.

#63 Iron Lynx Lamborghini SC63: Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Alla scoperta del circuito di Road Atlanta

Situato poco più a nord della città di Braselton, Road Atlanta è uno dei circuiti più impegnativi nel panorama endurance internazionale. Il tracciato, lungo 4.008 metri, presenta un mix di curve tecniche e tratti veloci. Già la prima curva rappresenta una sfida per tutti i piloti, seguita dalla leggera salita che porta alle curve 2, 3 e 4.

La sezione delle “Esses”, normalmente percorsa a tutta velocità in qualifica, porta le vetture alle curve 6 e 7, quest’ultima la più lenta dell’intero circuito. Il rettilineo successivo rappresenta un punto chiave dove poter effettuare i doppiaggi, prima di arrivare alla brusca frenata in discesa alla chicane di curva 10A e 10B, considerato il miglior punto per il sorpasso. Con una griglia composta da 54 auto di quattro classi diverse (GTP, LMP2, GTD Pro e GTD), la concentrazione sarà un fattore di assoluta rilevanza.

"Arriviamo alla Petit Le Mans per chiudere in bellezza la stagione IMSA. Abbiamo fatto tesoro degli incoraggianti risultati ottenuti a Watkins Glen e a Indianapolis e puntiamo ad una gara più fluida nonostante le numerose sfide che il tracciato offre", dice il Direttore delle operazioni in pista di Iron Lynx, Emmanuel Esnault.

"Siamo pronti a concludere la prima stagione di un nuovo costruttore e di una nuova attività a questo livello competitivo incredibilmente alto, e un buon risultato qui sarebbe un'ottima ricompensa per l'incredibile lavoro svolto dal nostro team. Non vediamo l'ora di mettere tutto insieme questo fine settimana".