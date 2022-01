IMSA | Nuovo BoP GTD per Daytona: più kg per BMW e Corvette

Carica lettore audio

Mancano ormai tre giorni al via della 24h di Daytona e l'IMSA ha pubblicato il documento del Balance of Performance per il primo evento del 2022.

Messo in archivio il fine settimana del 'Roar Before the 24', gli addetti alla serie statunitense hanno rivisto alcune cose per quanto riguarda le GT3 che prendono parte alle categorie GTD PRO e GTD.

Le modifiche più importanti riguardano Acura, BMW e Chevrolet Corvette, alle quali sono stati modificati i pesi.

Le NSX ricevono uno sconto di 25kg e saranno sui 1295kg di peso minimo, le nuove M4 GT3 che porta in pista il Team RLL aumentano invece di 10kg, arrivando a 1340kg totali, mentre le C8.R della Pratt&Miller si ritrovano con altri 15kg da piazzare in macchina, per un totale di 1335kg di peso minimo.

#4 Corvette Racing Corvette C8.R GTD: Tommy Milner, Nick Tandy, Marco Sorensen Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Sia la BMW che la Corvette avrà anche una nuova configurazione dell'ala posteriore, visto che l'angolo è stato portato a -2.2 per le auto bavaresi (da 0 gradi usati in precedenza) e a +8.0 (prima era -3 gradi) per le statunitensi.

Anche le Lamborghini avranno un +6.8 gradi (aumento di 1) da rispettare, con le Mercedes portate a +0.8 (+1.2).

Inoltre alle M4 è stata ridotta di 4 litri la capacità del serbatoio, mentre alle Acura è stata aumentata di 4 litri, che è lo stesso parametro scelto per le McLaren 720S.

Infine segnaliamo che non sono state apportate modifiche alle potenze delle vetture iscritte, che quindi fin dalle Prove Libere di giovedì avranno gli stessi parametri turbo/motore utilizzati domenica scorsa per il Roar.

IMSA - 24h di Daytona: Tabella BoP