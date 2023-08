IMSA | Newgarden correrà con Porsche Penske alla Petit Le Mans

Josef Newgarden condividerà la Porsche 963 LMDh numero 7 con Matt Campbell e Felipe Nasr nel finale di stagione IMSA a Road Atlanta il 14 ottobre. Questa decisione fa seguito alla prima uscita IMSA di Newgarden nella Rolex 24 di Daytona di quest'anno, dove ha guidato un'Oreca 07 iscritta da Tower Motorsport ottenendo il quinto posto di classe insieme all'asso della IndyCar Scott McLaughlin, Kyffin Simpson e John Farano.

Newgarden, che ha ottenuto i suoi titoli IndyCar e il suo unico trionfo nella Indy 500 con la squadra Penske che ha stretto una partnership con Porsche per il suo programma LMDh, ha dichiarato pubblicamente il suo desiderio di competere in futuro alla 24 Ore di Le Mans con il venerato marchio tedesco. A giugno ha testato a Road America il primo prototipo di Porsche dopo la leggendaria 919 Hybrid.

"Ho molto rispetto e ammirazione per i marchi Penske e Porsche, e la combinazione tra i due attraverso Porsche Penske Motorsport è uno scenario da sogno per qualsiasi pilota di auto da corsa ed è un onore assoluto farne parte", ha detto Newgarden. “Osservare i team impegnati a costruire questo programma dalle fondamenta negli ultimi due anni è stato emozionante e vedere entrambe le Porsche 963 vincere quest'anno e competere per il campionato dimostra che tutto il duro lavoro è stato ripagato".

"Il mio obiettivo è quello di arricchire il programma e di contribuire a sostenere gli enormi sforzi che Porsche Penske Motorsport ha messo in atto. Con un po' di fortuna, sono sicuro che insieme riusciremo a trasformare gli sforzi in risultati".

Porsche Penske Motorsport ha anche annunciato che Laurens Vanthoor, che fa parte del programma del Campionato Mondiale Endurance per l'intera stagione, si unirà a Nick Tandy e Mathieu Jaminet sulla vettura gemella #6. Per Vanthoor si tratterà della prima uscita IMSA del 2023, da quando, a marzo, ha conquistato una vittoria in GTD Pro con la Porsche 911 GT3 R del Pfaff Motorsports a Sebring.

#6 Team Penske Porsche 963: Nick Tandy, Mathieu Jaminet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Vanthoor, insieme ad Andre Lotterer e Kevin Estre, ha guidato la Porsche a quello che finora è stato il suo unico podio nel WEC 2023 a Portimao. "Sono davvero entusiasta di partecipare al programma IMSA del team e di aiutarli a concludere la loro stagione, cercando di conquistare sia il campionato di squadra che quello di produzione", ha dichiarato il belga.

"Sento che la mia esperienza in pista sarà utile, e lavorare a stretto contatto con Nick, Mathieu e l'intero team mi aiuterà ad acquisire una prospettiva ancora più ampia dell'organizzazione complessiva, mentre concludiamo la stagione WEC in Bahrain all'inizio di ottobre".

Tandy e Jaminet sono attualmente i rappresentanti Porsche nella classifica piloti GTP al quarto posto, a 98 punti dalla coppia Acura del Wayne Taylor Racing Filipe Albuquerque e Ricky Taylor. Campbell e Nasr sono settimi in classifica dopo la loro prima vittoria in GTP ottenuta l'ultima volta a Road Atlanta, che è stata la seconda vittoria stagionale per Porsche dopo il trionfo di Tandy e Jaminet a Long Beach.

"Porsche Penkse Motorsport ha scelto di aggiungere Laurens Vanthoor e Josef Newgarden alla nostra formazione per la Petit Le Mans", ha dichiarato il direttore generale Jonathan Diuguid. "Laurens ha già corso a Road Atlanta con la Porsche 911 RSR e potrà aggiungere la sua esperienza di gara nel WEC per PPM”.

“Josef apporta una dinamica diversa in quanto vincitore della 500 miglia di Indianapolis di quest'anno, e sarà qualcosa di molto eccitante per il team e per lui stesso. Ha aumentato la sua esposizione alle corse di auto sportive già nel 2023 con un test nella LMP2 del Team Penske, oltre ad aver corso a Daytona nel 2023”.

"Inoltre, ha avuto modo di conoscere per la prima volta la 963 all'inizio di giugno a Road America. Con diverse giornate di test per il team a Road Atlanta, siamo fiduciosi che sia Laurens che Josef saranno pienamente preparati a dare il meglio per il team e a ottenere un risultato positivo nell'ultima gara della stagione”.