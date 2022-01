IMSA | Nel 2023 torna la Classe GTP per LMDh e LMH

Carica lettore audio

Si chiamerà Grand Touring Prototype la prima categoria dell'IMSA SportsCar Championship dal 2023, anno in cui faranno il loro esordio le nuove LMDh.

Per l'avvento dei prototipi di nuova generazione 'Le Mans Daytona h', nati grazie all'accordo stilato dalla serie americana con l'Automobile Club de l’Ouest per farli correre con le Hypercar e prendere il posto delle attuali DPi, si è scelto un nome altisonante che riporta al passato.

La Classe GTP era infatti in auge negli anni '80 e fino al 1993 ha caratterizzato le corse statunitensi con tantissimi marchi rappresentati, come ad esempio Porsche, BMW, Ford, Jaguar, Nissan, Toyota e Chevrolet, che portarono le loro macchine dotate di ABS e controllo di trazione per la prima volta a competere.

Porsche LMDh Photo by: Porsche Motorsport

"Se siete stati fan delle corse negli anni '80 e nei primi anni '90 come me, probabilmente avrete bei ricordi di quelle fantastiche auto GTP dell'IMSA, dei piloti e delle squadre", ha detto il Presidente dell'IMSA, John Doonan.

"Siamo all'alba di una nuova incredibile era di competizione, con una reale opportunità di fare anche meglio della precedente Classe GTP, che ebbe un enorme successo. Guardiamo avanti con tante cose in arrivo per tutti".

L'IMSA ha anche svelato il nuovo logo della GTP, che apparirà sulle vetture iscritte alla categoria dal 2023.