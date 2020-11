IMSA: Nasr e Derani ancora con AXR nel 2021, arriva Conway

Felipe Nasr e Pipo Derani restano piloti della Action Express Racing anche per la stagione 2021 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

La squadra gestita da Gary Nelson ha scelto di mantenere la stessa line-up della Cadillac DPi-V.R #31 per il prossimo anno, aggiungendo un ottimo colpo con Mike Conway, che arriverà per le gare endurance al posto di quel Filipe Albuquerque sempre più diretto in Wayne Taylor Racing.

"Siamo molto felici di poter annunciare i piloti che correranno tutta la stagione 2021, alla quale l'intera squadra parteciperà con grande impegno - ha detto il team manager Nelson - Nelle corse ci si sposta molto ed essere ancora tutti assieme è una gran bella notizia".

“Felipe e Pipo lo dimostrano perché in pista sono veloci e al di fuori fanno parte del gruppo allo stesso modo. Lottano per vincere e quando non è possibile riuscirci, non mancano di cercare di prendere il massimo dei punti possibili. Ecco perché abbiamo dominato l'Endurance Cup nelle ultime stagioni".

“Inoltre avremo con noi Mike Conway per le gare più lunghe, è un pilota ormai di famiglia che rispecchia le nostre aspettative. Ringraziamo Filipe Albuquerque per il suo contributo facendogli i complimenti per il titolo vinto in LMP2 nel WEC. Auguri per il futuro".

Nasr ha aggiunto: "Nel 2021 la competizione sarà ancor più serrata, ma penso che saremo nella miglior posizione per lottare per il titolo. Pipo è un ottimo compagno ed è bello lavorare con lui perché ci piacciono cose simili nell'assettare la macchina. Diamo il bentornato a Mike per l'endurance, penso che saremo una squadra da battere e vogliamo già la vittoria a Daytona!"

Contento anche Derani: "Da quando sono entrato in questo team nel 2019 abbiamo raggiunto grandi successo, incluso quello della 12h di Sebring e il titolo in Endurance Cup l'anno scorso. Sono rimasto impressionato dal livello di professionalità di questa compagine che mette in ogni gara. E' un piacere essere ancora con loro per un altro anno, abbiamo la macchina per vincere gare e titoli".

Confermato anche l'accordo con Whelen Engineering come sponsor principale per la monoposto griffata AXR, che sarà in scena questo weekend alla 12h di Sebring con Derani, Nasr e Gabby Chaves, già visto in azione a Daytona in luglio.