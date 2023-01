IMSA | Mike Conway debutta su una GT3 con la Lexus a Daytona

Carica lettore audio

Quest'anno Mike Conway prenderà parte alla 24h di Daytona guidando una GT3 e non un prototipo, come accaduto spesso nelle ultime edizioni.

Grande esperto della prima categoria, avendo vinto il Mondiale con la Toyota e affrontato diversi eventi americani con le DPi in passato, il britannico per la 61a edizione della celebre gara che apre la stagione dell'IMSA SportsCar Championship ha raggiunto un accordo con la Vasser Sullivan Racing.

Ad attenderlo c'è il volante della Lexus RC F #14 che condividerà coi titolari Jack Hawksworth e Ben Barnicoat per dare l'assalto alla Classe GTD PRO.

"Sono entusiasta di correre sulla Lexus a Daytona con Vasser Sullivan. È la prima volta che gareggio su una vettura GT, quindi c'è molto da imparare, ma l'intero team e i miei compagni di squadra, Jack e Ben, mi hanno aiutato molto a prendere confidenza", ha detto Conway.

#14 VasserSullivan, Lexus RC F, GT3, GTD PRO: Ben Barnicoat, Jack Hawksworth, Kyle Kirkwood Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Jeff Bal, responsabile di Lexus, ha aggiunto: "Siamo estremamente fortunati che Mike si sia unito al nostro schieramento per la 24h di quest'anno. Siamo grati ai nostri colleghi di Gazoo Racing per averci dato l'opportunità di farlo partecipare e senza dubbio coglieremo questa opportunità non solo per portare la Lexus in testa al traguardo domenica, ma anche per sfruttare il tempo trascorso insieme per portare avanti l'impegno di costruire Lexus sempre migliori".

"Unendo il talento di Mike con l'esperienza e il successo di Jack e Ben con la RC F GT3, riteniamo che la formazione di quest'anno sarà una forza da non sottovalutare nella classe GTD PRO. Siamo entusiasti che Mike si unisca a Vasser Sullivan e alla famiglia Lexus e non vediamo l'ora di vedere questa formazione fare grandi cose a Daytona".

I team principal Jimmy Vasser e James 'Sulli' Sullivan hanno chiosato: "Negli anni passati abbiamo assistito a delle belle battaglie per il podio in IndyCar con Mike, quindi siamo contenti che corra per noi e non contro di noi! Mike non è nuovo a Daytona ed è un privilegio che la sua prima gara con un'auto GT3 sia con noi".