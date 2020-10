IMSA: Mercedes scende in campo nel 2021 al fianco di Alegra

Mercedes-AMG Motorsports Customer Racing torna in azione nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship l'anno prossimo al fianco di Alegra Motorsport.

Il team di Carlos De Quesada non correva nella serie endurance statunitense dal 2017, ma il suo proprietario si è detto convinto del pacchetto che la Casa della stella offre con la sua AMG GT3 Evo che schiererà nella Classe GTD.

“Tutta la Alegra Motorsports è stata colpita dalla Mercedes-AMG GT3 quando ci abbiamo corso contro la 24h di Daytona di tre anni fa - spiega De Quesada - Fu un grande debutto per la quella macchina e Mercedes-AMG Motorsport Customer Racing ha fatto grandi sforzi da allora dando un ottimo supporto tecnico ai suoi team".

"Prima della pandemia di COVID-19 eravamo in procinto di rientrare, poi abbiamo preferito valutare tutto e tenerci pronti per il 2021. Non vediamo l'ora di essere al via con Mercedes-AMG".

La Alegra dovrebbe ricevere la sua vettura prima della fine dell'anno, motivo per cui si attenderà il termine della stagione attuale IMSA per annunciare i piloti. Non è poi escluso che ne venga presa una seconda in corso d'opera.

"Sono davvero contento che un team affermato come Alegra Motorsports si unisca alla nostra famiglia di Mercedes-AMG Motorsport Customer Racing con un programma IMSA - ha aggiunto Stefan Wendl, capo di Mercedes-AMG Motorsport Customer Racing - Negli ultimi 10 anni il mondo delle corse clienti è cresciuto e abbiamo ottenuto tanti successi".

“Siamo felici di avere un nuovo team professionale con noi, che ha esperienza con le corse GT3 e sa cosa serve per aggiudicarsi gare e titoli. Siamo orgogliosi che siano con Mercedes-AMG l'anno prossimo e gli auguriamo il meglio garantendogli il massimo supporto".