IMSA | Meglio del previsto l'esordio della Porsche di JDC-Miller

Il veterano Mike Rockenfeller e il suo compagno di squadra Tijmen van der Helm hanno portato la 963 al settimo posto nella quarta prova dell'IMSA SportsCar Championship, dopo essere stati costretti a saltare le tre gare iniziali a causa di problemi alla catena di fornitura che hanno ritardato la costruzione del telaio clienti Porsche.

Rockenfeller ha concluso la gara alle spalle dell'Acura di Meyer Shank Racing, vincitrice della 24 Ore di Daytona, e della BMW nella gara di 102 giri. Il team ha ricevuto l'auto solo poco prima del weekend di gara di Laguna, dopo aver effettuato uno shakedown sul circuito di prova della Porsche Motorsport a Weissach col pilota ufficiale Matt Campbell.

"Per essere la prima volta su un'auto del genere, credo che abbiamo fatto bene - ha dichiarato Rockenfeller a Motorsport.com - La macchina era difficile da guidare, tutti avevano problemi di aderenza, ma noi ci siamo presentati con zero esperienza!"

"Sappiamo che ci manca il ritmo finale e, per me, è un problema di bilanciamento e di comprensione della frenata; non mi sentivo in controllo al 100%. La 7a piazza non è mai quello che si vuole, si vuole lottare per il podio, ma siamo onesti, abbiamo finito la gara senza danni sulla macchina e abbiamo lottato con i nostri avversari".

"Sembra che all'inizio dello stint abbiamo faticato con la gomma nuova, mentre verso la fine sono riuscito a gestire meglio la macchina, anche se non è stato facile con il bilanciamento dei freni. Ci sono circa 500 regolazioni su queste macchine e bisogna imparare tutto al meglio!"

"Ma, tutto sommato, penso che abbiamo fatto una gara quasi decente e possiamo essere orgogliosi come JDC. Siamo solo una piccola squadra, quindi non è che andiamo a fare i test, dobbiamo imparare questa macchina gara per gara".

#5: JDC Miller MotorSports, Porsche 963, GTP: Tijmen van der Helm, Mike Rockenfeller, #60: Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Colin Braun, Tom Blomqvist Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Il suo collega Van Der Helm, che era al suo esordio al massimo livello delle corse a ruote coperte dopo aver guidato le LMP2 nella European Le Mans Series, ha svolto Qualifiche ed è anche sceso in pista per il via della gara prima di passare il testimone a Rockenfeller.

"È andata meglio del previsto - racconta Van Der Helm - C'era molto da imparare e ce ne sarà ancora. Ma credo che io e Mike abbiamo fatto un buon lavoro, insieme alla squadra, e credo che dovremmo essere soddisfatti di quanto svolto questo fine settimana. Penso che possiamo guardare con fiducia a tutte le altre gare".

"Questa è stata un'esperienza di apprendimento, una sorta di gara di prova, e penso che sia andata abbastanza bene da poter pensare ora a Watkins Glen. Il nostro obiettivo era semplicemente quello di finire e vedere in che posizione eravamo, quindi penso che dovremmo essere soddisfatti della 7a piazza".

"Ora possiamo passare un po' di tempo dietro al computer e lavorare sui dati per migliorare il nostro ritmo rispetto alle altre vetture".