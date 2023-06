IMSA | Lilou Wadoux all'esordio con una LMP2 di AF Corse

La pilota ufficiale Ferrari Lilou Wadoux farà il suo debutto nel Campionato IMSA SportsCar in occasione della gara di Watkins Glen del prossimo fine settimana.

Per la gara di sei ore del 25 giugno, Wadoux condividerà la LMP2 #88 di AF Corse ORECA con il suo attuale compagno di squadra nel Campionato Mondiale Endurance, Luis Perez Companc, e con il pilota della Ferrari Hypercar Nicklas Nielsen.

La vettura è alla sua prima apparizione in IMSA dopo l'apertura della stagione della Rolex 24 at Daytona, dove Nielsen ha condiviso la macchina con Julien Canal, Francois Perrodo e Matthieu Vaxiviere.

Per Wadoux sarà la prima uscita in LMP2 dopo l'ultimo round della stagione WEC 2022, che ha disputato per Richard Mille Racing.

Quest'anno è passata alla classe GTE Am dopo essere stata ingaggiata dalla Ferrari, insieme a Perez Companc e Alessio Rovera.

Wadoux ha subito una spettacolare uscita di pista alla 24 Ore di Le Mans dello scorso fine settimana, quando è finita fuori a causa dell'aquaplaning alle Curve Porsche durante un forte acquazzone, ma è uscita illesa dall'incidente.

Nell'elenco degli iscritti alla gara IMSA di Watkins Glen, il pilota Jota Porsche Will Stevens si unisce alla squadra LMP2 di Tower Motorsports, prendendo il posto occupato da Louis Deletraz nell'ultima gara a Laguna Seca il mese scorso.

Deletraz è impegnato in un altro modo: si unisce alla squadra Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport nella classe GTP superiore, condividendo l'Acura ARX-06 del team con la coppia regolare Filipe Albuquerque e Ricky Taylor.

L'unica altra scuderia GTP che corre con un terzo pilota al Glen è la Cadillac Action Express Racing, con Jack Aitken che torna in equipaggio con Pipo Derani e Alexander Sims.

Nell'elenco iscritti ancora da definire il nome di un pilota per la vettura #35 del TDS Racing, si tratta del pilota bronze chiamato ad affiancare Giedo van der Garde e Francois Heriau.

Francois Heriau ha subito un infortunio alla schiena durante i test in vista di Le Mans e non ha potuto prendere posto al Graff Racing per il centenario della gara.

C'è un nuovo ingresso nella classe GTD Pro, la Ferrari 296 GT3 numero 61, che sarà condivisa dal pilota ufficiale Miguel Molina, Simon Mann e Ulysse de Pauw.

In totale sono 57 le vetture che si daranno battaglia al Glen in tutte e cinque le classi: nove in GTP, LMP2 e GTD Pro, 10 in LMP3 e una ventina di vetture in GTD.