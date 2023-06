IMSA | Le Ferrari 296 GT3 debuttano sul tracciato di Watkins Glen

Sono quattro le vetture della Casa di Maranello attese al via dell’iconica gara statunitense: due nella classe GTD Pro e altrettante nella categoria GTD, che prevede equipaggi formati da professionisti e gentlemen driver.

Nel complesso sono cinque i piloti ufficiali del Cavallino Rampante impegnati sul tracciato che misura 5,47 chilometri: Davide Rigon, Daniel Serra, Alessio Rovera, Miguel Molina e Antonio Fuoco.

#62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3: Daniel Serra, Davide Rigon, Gabriel Casagrande Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

GTD Pro

Risi Competizione torna come concorrente nella classe principale con Rigon e Serra che si alterneranno al volante della Ferrari 296 GT3 numero 62. L’anno scorso la coppia italo-brasiliana aveva dominato la seconda metà dell’evento al “Glen”, ma una sosta ai box per rifornimento di carburante a meno di cinque minuti dalla fine non aveva permesso ai due di transitare per primi al traguardo.

Rigon e Serra ottennero un secondo posto finale, il loro miglior risultato in una stagione che sarebbe terminata con il titolo nella medesima classe.

"Sono davvero felice di tornare nell'IMSA. È uno dei miei campionati preferiti. La pista di Watkins Glen è una delle migliori che abbiamo. È una pista ad alta velocità, con molta aderenza. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo corso insieme con Risi", dice Serra.

"Credo che i ragazzi faranno un buon lavoro in officina per prepararsi. Non vediamo l'ora di correre. L'anno scorso abbiamo fatto una bella gara e concluso al secondo posto sfiorando la vittoria. Vediamo cosa riusciremo a fare con la nuova vettura questo fine settimana".

Rigon aggiunge: "Sì, veniamo da Le Mans. Da parte mia, per quanto riguarda la 499P, sono molto contento e orgoglioso di tutto quello che abbiamo fatto. Ho partecipato alla maggior parte dei test con la LMH e sono molto felice che la #51 abbia vinto. Per me a Le Mans è stata una gara molto bella. Siamo stati in testa per molto tempo ed ero contento del mio ritmo; alla fine siamo arrivati quindi nella classe LMGTE-Am con la nostra Ferrari 488 GTE".

"Ho aspettato a lungo di tornare negli Stati Uniti. È sempre bello correre con Risi e mi piace molto guidare in IMSA. Sono davvero concentrato per fare del mio meglio a Watkins Glen. Sembra che il meteo non sarà buono come l'anno scorso, ma faremo tutti del nostro meglio e vedremo cosa succederà. Il nostro team, con Rick (Mayer), il nostro ingegnere, e tutti i membri dell'equipaggio hanno una grande esperienza nel campionato IMSA, quindi saremo pronti a tutto".

#62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra, Davide Rigon Photo by: Bob Meyer

AF Corse debutta in GTD Pro con il pilota ufficiale Molina affiancato da Simon Mann e Ulysse De Pauw. Quest’anno il team ha corso sia alla 24 Ore di Daytona che alla 12 Ore di Sebring, nelle file dai team iscritti in GTD, piazzandosi al 13° posto nel secondo degli eventi in Florida.

Il team piacentino, inoltre, aveva partecipato alla 6 Ore di Watkins Glen nel 2022, in classe GTD, piazzandosi all’ottavo posto.

#023 Triarsi Competizione, Ferrari 296 GT3, GTD: Charles Scardina, Onofrio Triarsi, Alessio Rovera Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

GTD

Cetilar Racing schiera l’equipaggio composto da Antonio Fuoco, Roberto Lacorte e Giorgio Sergagiotto sulla Ferrari 296 GT3 numero 47 in livrea blu e dettagli verde fluorescente. Il team ha ottenuto il 14° posto a Sebring, nel mese di marzo, riproponendo la stessa line-up che in America aveva già festeggiato la vittoria nella 12 Ore di Sebring, e il quarto posto a Watkins Glen, nella stagione 2022.

Tra le squadre debuttanti sul tracciato di Watkins Glen – in una gara del campionato IMSA – anche Triarsi Competizione, iscritto con la Ferrari 296 GT3 #023.

Il pilota ufficiale Alessio Rovera si unisce a Onofrio Triarsi e Charlie Scardina con l’obiettivo di recitare una parte da protagonista nella Endurance Cup 2023. Il team ha guidato il contingente Ferrari a Daytona, conquistando il 10° posto in GTD al suo debutto nell’IMSA.

La squadra, con sede a Orlando, in Florida, lo scorso anno ha conquistato il titolo nel GT World Challenge America – classe Am grazie alle dieci vittorie firmate da Triarsi e Scardina.

#21 AF Corse Ferrari 296 GT3: Simon Mann, Miguel Molina, Francesco Castellacci Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

La storia

Ferrari ha ottenuto quattro vittorie assolute nella classica di Watkins Glen. Mario Andretti e Jacky Ickx misero la firma su uno storico trionfo con una 312P nel 1972. Kevin Doran ha schierato la Ferrari 333SP vincente in tre occasioni: nel 1994 con i piloti Gianpiero Moretti ed Eliseo Salazar, nel 1996 con Max Papis e lo stesso Moretti, e nel 1998 con Moretti, Mauro Baldi e Didier Theys. Inoltre, la Scuderia Ferrari di Washington ha conquistato la classe GT nella Sei Ore del “Glen” nel 2003 con una Ferrari 360GT, con una formazione di piloti che comprendeva Bill Auberlen.

Il programma

Le qualifiche GTD Pro e GTD sono previste per le 19;20 italiane di sabato 24 giugno. La gara scatterà alle 16;40 italiane di domenica 25 giugno.

#47 CETILAR RACING Ferrari 296 GT3: Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto, Antonio Fuoco Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Cetilar Racing alla 6 Ore del “Glen” per puntare in alto

Sarà quasi un ritorno alla “normalità”, dopo la straordinaria parentesi della 24 Ore di Le Mans, per Roberto Lacorte ed Antonio Fuoco, che questo fine settimana affronteranno assieme a Giorgio Sernagiotto una delle classiche americane più affascinanti.

L’equipaggio del team Cetilar Racing è pronto a scendere in pista per la 6 Ore di Watkins Glen, terzo dei quattro appuntamenti della serie Endurance Cup, inserita nel calendario dell’IMSA. E per l’occasione torneranno tutti e tre al volante della nuova Ferrari 296 GT3 numero 47 gestita dalla AF Corse, che hanno portato al debutto nel campionato a stelle e strisce in occasione della 24 Ore di Daytona dello scorso gennaio.

Sui quasi cinque chilometri e mezzo dello storico tracciato che sorge nello stato di New York, Lacorte ci arriverà galvanizzato, come si diceva, dalla sua sesta partecipazione alla 24 Ore di Le Mans conclusasi con un quarto posto di classe, nonostante un paio di fuori programma che hanno coinvolto nelle fasi iniziali della corsa la Oreca 07-Gibson del team Graff Racing nella livrea Cetilar Racing su cui si è dato il cambio con Giedo van der Garde e Patrick Pilet.

#47 CETILAR RACING Ferrari 296 GT3: Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto, Antonio Fuoco Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Altrettanto si può dire per Fuoco, che ha conquistato con la Ferrari 499P Hypercar una storica pole position, proprio nell’edizione del centenario della gara de La Sarthe, chiudendo in seguito quinto assoluto.

Per Lacorte, Fuoco e Sernagiotto, la stagione 2023 nella serie IMSA è invece iniziata con un amaro ritiro a Daytona (dove sono stati per l’occasione affiancati da Alessandro Balzan), a causa di un contatto avuto subito dopo il via. Il successivo round della 12 Ore di Sebring che si è disputato a marzo, si è invece concluso con il 14° piazzamento finale dopo essere rimasti a lungo vicinissimi alla top-5. Un risultato condizionato nelle fasi conclusive da un problema tecnico che li ha costretti ad una lunga sosta ai box.

Adesso l’intenzione è di voltare pagina, specialmente su un circuito che lo scorso anno ha visto l’equipaggio del team Cetilar Racing conquistare un buon quarto piazzamento, arrivando vicinissimo a raggiungere il podio.

Come sempre sarà possibile seguire la gara live sul sito internet imsa.com. Appuntamento inoltre venerdì con Endurance Race, la rubrica di Radio 24 condotta da Carlo Genta all’interno della trasmissione Tutti Convocati, in cui si parlerà dell’impegno americano di Cetilar Racing.