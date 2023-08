IMSA | Le Corvette Z06 GT3.R di GTD saranno del team AWA

Sarà la AWA Racing a schierare le altre due nuovissime Corvette in Classe GTD dalla prossima stagione dell'IMSA SportsCar Championship.

In fase di presentazione della Z06 GT3.R, i vertici del marchio di General Motors avevano annunciato quattro esemplari al via della serie statunitense, con i primi due preparati per la Classe GTD PRO dalla Pratt&Miller Motorsports.

Le trattative per trovare la squadra pronta a prendersi l'impegno della GTD sono proseguite in questi mesi e alla fine toccherà ad AWA Racing l'onere ed onore di avere in mano le altre due vetture di casa Chevrolet dotate di motore V8 DOHC LT6 da 5,5 litri.

La compagine canadese conosce benissimo il campionato dato che da alcuni anni corre con le LMP3; a gennaio ha festeggiato il successo di categoria alla prestigiosa 24h di Daytona e nel biennio 2024-2025 è pronta ad affrontare una sfida inedita ed altrettanto impegnativa tra le GT3.

#13 AWA Duqueine D08: Orey Fidani, Matthew Bell Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"Siamo davvero orgogliosi e felici di confermare che schiereremo due Corvette Z06 GT3.R in Classe GTD per le stagioni 2024 e 2025 dell'IMSA SportsCar Championship - si legge nella nota ufficiale - Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo per il futuro sportivo della nostra squadra, e siamo grati a Corvette e Chevrolet Motorsports per il loro supporto ed aver creduto in noi".

Andrew Wojteczko, proprietario di AWA e Direttore Tecnico, esprime la sua soddisfazione: "Sono onorato di avere l'opportunità per AWA di rappresentare Corvette nell'IMSA. Ho il massimo rispetto per le persone coinvolte e non vedo l'ora di fare la nostra parte per contribuire a garantire i risultati della Z06 GT3.R".

2024 Corvette Z06 GT3R Photo by: Chevrolet

Christie Bagne, responsabile del programma Corvette Z06 GT3.R, ha aggiunto: "Siamo felici di accogliere AWA nella famiglia Corvette Racing. Era importante per noi selezionare un team altamente competitivo e collaborativo per essere il nostro primo rappresentante nella Classe GTD. AWA è una scelta fantastica. Il team ha una comprovata capacità di vincere gare in diverse categorie e serie sportscar. Il nostro obiettivo è aiutare AWA a competere per campionati e vittorie in gara con la Z06 GT3.R nel 2024 ed oltre".

Ben Johnson, Direttore Tecnico di Pratt Miller Motorsports, commenta: "È fantastico dare il benvenuto ad AWA nella nostra famiglia, abbiamo un profondo rispetto per il livello tecnico e per le capacità del team. Durante i nostri incontri e discussioni è emerso chiaramente un alto livello di cooperazione e di intuizione ingegneristica che sarà prezioso per sviluppare rapidamente la Z06 GT3.R e il nostro programma di assistenza ai clienti in futuro".