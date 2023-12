IMSA | Lamborghini: ecco la livrea 2024 di Iron Lynx e Iron Dames

Il team Iron Lynx ha presentato la livrea delle tre Lamborghini con cui sarà al via della 24h di Daytona fra poco più di un mese.

Come annunciato a novembre, la squadra diretta da Andrea Piccini rinnoverà l'impegno nell'IMSA SportsCar Championship anche per la stagione di Endurance Cup 2024, presenziando nelle categorie riservate alle GT.

In Florida, in GTD PRO vedremo in azione la Huracán GT3 EVO 2 #19 con al volante i piloti ufficiali di Sant'Agata Bolognese, ovvero Mirko Bortolotti, Jordan Pepper, Andrea Caldarelli e Franck Perera.

Nello specifico, non è stato utilizzato il #63 poiché apparirà sulla fiancata della Lamborghini SC63 LMDh che esordirà in Classe GTP da marzo in avanti.

In Classe GTD ci saranno invece altre due vetture, con la #60 per Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni, più altri due piloti che verranno annunciati più avanti, mentre la #83 è per le Iron Dames Michelle Gatting, Sarah Bovy e Rahel Frey, più una quarta ragazza ancora da decidere.

Il fine settimana del 27-28 gennaio le Lamborghini di Iron Lynx saranno distinguibili dai tre colori utilizzati anche nella passata stagione, ossia verde, giallo e fucsia, con disegno affidato allo studio Berzerkdesign.

La #19 è verde con inserti neri e rossi, e linee leggermente differenti rispetto al 2023, mentre la #60 avrà di base il giallo e gli inserti vedono il nero unirsi al fucsia. La #83 delle Iron Dames presenta invece la novità degli inserti bianchi bordati di nero, e tutte e tre le auto del Toro riportano il tricolore sul tettuccio abbinato al motto del team, 'Race To Inspire'.

Le Lamborghini di Iron Lynx e Iron Dames hanno debuttato con la nuova livrea nei test svolti proprio a Daytona nei giorni scorsi.