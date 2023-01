IMSA | La Turner raddoppia le BMW nel 2023 salendo in GTD PRO

Carica lettore audio

La Turner Motorsport farà il suo debutto in Classe GTD PRO per la stagione 2023 dell'IMSA SportsCar Championship, raddoppiando l'impegno che la vedrà presente anche in GTD.

La squadra di Will Turner comincia la sua nuova avventura dalla 24h di Daytona, primo evento che si terrà il 28-29 gennaio, alla quale prende parte con due BMW M4 GT3.

La #95, riconoscibile dalla livrea grigia con note musicali dettate dallo sponsor di impianti audio McIntosh, sarà nella categoria dei piloti professionisti con Bill Auberlen, Chandler Hull e John Edwards per tutta la stagione di Endurance Cup. In Florida il quarto concorrente è Bruno Spengler.

L'altra è la #96 di Classe GTD griffata del bianco-rosso-blu Liqui Moly che abbiamo visto in azione già negli anni passati. A condurla ecco Robby Foley e Patrick Gallagher, con Michael Dinan terzo concorrente per le gare endurance, mentre l'ufficiale BMW Jens Klingmann completa l'equipaggio a Daytona.

BMW M4 GT3, Turner Motorsports Photo by: Turner Motorsport

“Quest'anno faremo non solo la GTD PRO e la GTD, ma anche Michelin Pilot Challenge e VP Racing Sportscar Challenge con due vetture in entrambe le serie, quindi praticamente ci sarà almeno una nostra BMW in pista in ogni sessione dei weekend IMSA", ha dichiarato Turner.

“Il programma GTD ci vedrà come sempre correre con una macchina ormai bel preparata e collaudata, sono molto felice di avere Liqui Moly e McIntosh tra noi. Siamo pronti e carichi, saà subito un turbine di emozioni, ma non c'è un posto così bello del genere di Daytona".