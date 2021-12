IMSA | La TR3 alla 24h di Daytona con la sua Lamborghini

La TR3 Racing farà il suo esordio in IMSA WeatherTech SportsCar Championship in occasione della 24h di Daytona.

La squadra di Gregory Romanelli si sta preparando per una nuova avventura che la vedrà molto probabilmente presenziare anche alle altre gare dell'Endurance Cup.

A bordo della Lamborghini Huracán GT3 Evo della Classe GTD ci saranno Jeff Segal, Bill Sweedler e John Megrue, coadiuvati dal pilota ufficiale della Casa del Toro, Giacomo Altoè.

Segal e Sweedler possono vantare già un'esperienza vincente nella gara in Florida, mentre quest'ultimo, assieme a Megrue ed Altoè, è stato protagonista della stagione 2021 del GT World Challenge America.

"Per me è la seconda volta a Daytona, dopo l'esperienza del 2019 - ha detto Altoè a Motorsport.com - Ho avuto conferma anche io nelle ultime ore di questa opportunità e ammetto di essere carichissimo! Nelle prossime settimane faremo un test per prepararci al meglio".

La TR3 continuerà a gareggiare anche in questa serie ed espanderà il suo programma anche nel Lamborghini Super Trofeo North America.