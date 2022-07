IMSA | La rinnovata Cadillac LMDh scende in pista con Bamber

Carica lettore audio

Giorni intensi di prove per chi andrà a schierare i nuovi prototipi al via di FIA World Endurance Championship ed IMSA SportsCar Championship l'anno prossimo.

Dopo il debutto della Ferrari Hypercar a Fiorano, nei giorni scorsi - dall'altra parte dell'Oceano - è toccato alla Cadillac Racing cominciare a darsi da fare con la sua LMDh.

Earl Bamber ha avuto l'onore di percorrere i primi giri a bordo della 'Project GTP Hypercar' costruita su telaio Dallara e dotata di un nuovo motore V-8 DOHC Cadillac da 5,5 litri, sviluppato dal team Performance and Racing di GM con sede a Pontiac, nel Michigan, abbinato al sistema ibrido comune LMDh. Assieme al recupero dell'energia - che unisce l'unità motore-generatore di Bosch, la batteria di Williams Advanced Engineering e il cambio di Xtrac - l'auto sarà dotata di 680CV ed è il primo prototipo ibrido di Cadillac.

Non è stato reso noto il luogo dello shakedown (voci parlano di Road Atlanta o Putnam Park), ma dal team mostrano grande soddisfazione per questa prima prova, in attesa di prendere parte poi a quelle già programmate dall'IMSA a Road Atlanta (3-5 ottobre) e Daytona (6-7 dicembre).

"È emozionante vedere il duro lavoro e l'ingegno di tutto il team dare i suoi frutti - ha dichiarato Kalvin Parker, responsabile del progetto - La stagione 2023 si preannuncia come una delle più competitive di sempre, quindi non vediamo l'ora di sviluppare la vettura con ulteriori test in pista, ricevendo riscontri dai piloti, e nella galleria del vento".

Laura Wontrop Klauser, responsabile del programma GM Sportscar Racing, ha aggiunto: "I primi giri sono l'inizio di un programma di test serio in vista del prossimo anno. Il nostro team è impegnato a portare avanti il ricco patrimonio di vittorie di Cadillac Racing in pista".

Earl Bamber prova la Cadillac LMDh GTP Photo by: Cadillac Communications

Bamber, dicevamo, ha preso in mano il volante della Cadillac LMDh per la prima volta, seguito dal team Chip Ganassi Racing, che assieme ad Action Express Racing saranno le squadre portacolori del marchio.

Rispetto alle immagini pubblicate un mese fa, ci sono già delle prime differenze sostanziali, cosa che fra l'altro era stata già preannunciata dai vertici di Cadillac, i quali hanno ammesso che il concetto iniziale subirà modifiche tecniche nell'arco delle prove, prima di arrivare all'omologazione.

I cambiamenti si notano nello splitter e presa d'aria anteriori, coi fanali al momento coperti e al fianco dei quali appaiono due larghe feritoie.

Ci sono poi gli specchietti retrovisori fissati sui parafanghi, un diverso profilo inferiore del cupolino e parabrezza, mentre la presa d'aria sull'abitacolo è decisamente più larga e a tre canali, il che ha fatto alzare la pinna del cofano motore.

Infine l'ala posteriore presenta due montanti laterali con bandelle più alte, con l'attacco alla pinna ora più in basso.

"Questo è stato un evento storico grazie a un lavoro di gruppo completo tra Cadillac, Chip Ganassi Racing e Dallara - ha detto Bamber - È stata una sensazione esaltante salire in macchina per la prima volta e avere un'idea di come sarà il futuro".

"La vettura 2023 è stata oggetto di un grande lavoro e non vedo l'ora di vederla volare nella prossima stagione".