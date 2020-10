IMSA: la Petit Le Mans va a Cadillac, Porsche e Ferrari

Ryan Briscoe e Renger Van Der Zande guadagnano nella classifica dell'IMSA Weather Tech SportsCar Championship grazie al successo conquistato a sorpresa alla Petit Le Mans assieme a Scott Dixon.

A Road Atlanta, la Cadillac DPi.V.R #10 era terza a circa 20" da Pipo Derani (Cadillac #31 Whelen Engineering) e Ricky Taylor (Acura #7 - Team Penske), quando i due alla curva 6 sono venuti a contatto dopo una lunga lotta durata per tutta l'ultima delle 10h in programma.

Lungo le "Esses", Taylor ha sferrato l'attacco a Derani, ma perdendo il controllo dell'anteriore e finendo col colpire il rivale mandandolo contro le barriere e finendo a sua volta in testacoda. Van Der Zande li ha così superati andando a prendersi il successo, mentre i giudici non hanno punito nessuno per l'episodio.

Taylor, Helio Castroneves ed Alexander Rossi alla fine tagliano il traguardo secondi, seguiti dai compagni di squadra della Acura #6, Dane Cameron, Juan Pablo Montoya e Simon Pagenaud, con l'evento che si è concluso in regime di Full Course Yellow per l'incidente della Porsche #912 avvenuto a 5' dalla conclusione.

La Acura #6 aveva condotto le operazioni nella prima metà della corsa, poi si è trovata coinvolta in una collisione con altre tre macchine in prossimità dell'uscita box. La Cadillac #5 della Mustang Sampling Racing affidata a Sébastien Bourdais, Loic Duval e Tristian Vautier conclude quarta, davanti a Derani, Felipe Nasr e Felipe Albuquerque quinti.

Van Der Zande, pur riuscendo a ridurre di una decina di secondi il divario dai leader nell'ultima ora, non sembrava più in grado di riprenderli e quindi ringrazia enormemente Taylor e Derani per il loro contatto allungando in classifica DPi a +12.

LMP2: festa per la Tower Motorsports by Starworks

In LMP2 la vittoria va alla Oreca #8 della Tower Motorsports by Starworks che John Farano, Mikkel Jensen e Job Van Uitert hanno tenuto in prima posizione per oltre 8h.

La Oreca #52 della PR Mathiasen Motorsport di Patrick Kelly, Simon Trummer e Scott Huffaker aveva dominato le prime 8h, poi Trummer è finito a muro ponendo fine ad ogni speranza di vittoria, anche se Kelly resta comunque ampiamente in testa alla classifica LMP2.

Il secondo posto va invece alla Oreca #38 di James McGuire, Matthew Bell e Colin Braun (Performance Tech Motorsports) a 7 giri dalla vetta, con Austin McCusker, Jakub Smiechowski e Rob Hodes che completano il podio a bordo della Oreca #51 di Inter Europol Competition.

GTLM e GTD: hurrà di Porsche e Ferrari

La Porsche #911 e la Ferrari #63 della Scuderia Corsa si aggiudicano il trionfo rispettivamente in Classe GTLM e GTD.

La 911 di Nick Tandy, Fred Makowiecki e Matt Campbell regalando il primo successo stagionale fra le GTE al marchio tedesco, che non vinceva dal VIR 2019.

La 488 GT3 condotta invece da Cooper MacNeil, Jeff Westphal ed Alessandro Balzan si aggiudica il primato a due anni dalla prima affermazione del team griffato WeatherTech Racing.

In GTLM inizialmente è stata la BMW #24 del Team RLL a prendere il comando e fino a poco dal termine pareva proprio la M8 a poter alzare la coppa del vincitore, ma Augusto Farfus è andato largo sull'erba, dovendo poi rientrare per liberare la presa d'aria anteriore dai ciuffi e pezzi di terra incastrati.

Makowiecki in quel momento era secondo a 20" e quindi ha ereditato il primato, resistendo ad Antonio Garcia, che con la Chevrolet Corvette #3 gli si era fatto sotto. Nonostante un paio di full-course, Makowiecki non ha mollato il primato fino alla bandiera a scacchi.

Garcia, Jordan Taylor e Nicky Catsburg debbono accontentarsi del secondo posto, ma ciò gli consente di portarsi al comando della classifica di campionato scavalcando la gemella #4 di Oliver Gavin e Tommy Milner.

Venendo alla GTD, la Ferrari ha sfruttato il secondo posto in griglia per balzare al comando al primo giro e lì è rimasta per gran parte della gara, nonostante alcuni contatti nel traffico l'avessero fatta sudare freddo.

Westphal ha effettuato il sorpasso decisivo a poco più di 60' dal termine infilando alla curva 10 la Lexus #14 di Jack Hawksworth (AIM Vasser Sullivan) e portandosi a casa un successo inaspettato.

Hawksworth, Aaron Telitz e Michael De Quesada chiudono sul podio, così come la Lamborghini #44 della GRT Magnus con sopra Andy Lally, John Potter e Spencer Pumpelly.

Quarta la Porsche #16 della Wright Motorsports affidata a Ryan Hardwick e Patrick Long con Jan Heylen.