IMSA | La Ferrari-Conquest ricorda Cédric Sbirrazzuoli alla Petit Le Mans con la livrea-tributo del 2024

La Conquest Racing si presenterà al via della Petit Le Mans con una livrea speciale in memoria di Cédric Sbirrazzuoli, scomparso lo scorso agosto a soli 39 anni dopo una breve battaglia contro il cancro.

All'ultimo round dell'IMSA SportsCar Championship, la Ferrari della squadra iscritta alla Classe GTD ripresenterà la colorazione che vestiva nel 2024, anno in cui il monegasco faceva parte della formazione con cui vinse proprio la gara di Road Atlanta assieme a Manny Franco ed Albert Costa.

La 296 GT3 Evo #34, che oggi mostra una base bianca con inserti azzurri, tornerà alle due fasce centrali rosso scuro bordate di strisce nere, per ricordare non solo l'ottimo pilota quale era Sbirrazzuoli, ma anche un grande uomo e amico di tutta la squadra di Eric Bachelart e Manny Franco, che dallo scorso anno aveva dovuto fare a meno di lui per i primi problemi fisici accusati.

#34 Conquest Racing Ferrari 296 GT3: Manny Franco, Albert Costa Balboa, Cedric Sbirrazzuoli Foto di: Richard Dole / Motorsport Images

“Per Manny, per me e per l’intera squadra era importante rendere omaggio a Cédric e a tutto ciò che ha fatto per questo sport. La vittoria alla Petit Le Mans nel 2024 è stata un grande ricordo per la squadra, ma soprattutto per aver corso fianco a fianco con Cédric, che è sempre stato ispirazione positiva sia in pista che fuori. Vedere quella stessa livrea ci riporterà alla mente tanti bei ricordi, tra cui, naturalmente, il suo nome accanto a quello dei nostri piloti", spiega Bachelart.

Oltre ai titolari Costa e Lorenzo Patrese, come terzo membro della formazione per la gara da 10h arriverà Alec Udell.

“L’ingresso di Alec nel programma dovrebbe rappresentare un’ottima aggiunta al team composto da Albert e Lorenzo; l'abbiamo seguito con attenzione negli ultimi anni e siamo entusiasti di avere finalmente l’opportunità di lavorare con lui".

#34 Conquest Racing Ferrari 296 GT3: Manny Franco, Albert Costa Balboa, Cedric Sbirrazzuoli Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Udell commenta: “Sono felicissimo di avere l’opportunità di lavorare con tutti i membri del team Conquest, con un ringraziamento speciale sia a Manny che ad Eric per questa occasione. La reputazione della squadra è davvero eccellente. A mio avviso, Eric ha messo insieme un team fantastico. In questa stagione sono stati una minaccia costante per tutti ogni fine settimana. Sono entusiasta di farne parte".

"Albert e Lorenzo sono piloti forti con un ottimo ritmo; il mio obiettivo è ambientarmi e integrarmi il più possibile nel gruppo. La Petit Le Mans è un evento speciale della stagione, ricco di emozioni. Sono certo che potremo tutti trarne vantaggio".